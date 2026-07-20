Ferbel Norte, S.A. de C.V., empresa propiedad de Fernando Beltrán, permanece inscrita en el registro de proveedores inhabilitados del Gobierno de Guanajuato, luego de que en 2024 fuera sancionada por la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración por una infracción a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

La inhabilitación tiene una vigencia de tres años, por lo que permanecerá vigente hasta 2027. Antes de la sanción, entre 2011 y 2024, la empresa obtuvo al menos 89 contratos con dependencias del Gobierno federal por un monto superior a 120 millones de pesos, de acuerdo con registros de contratación pública.

INE, FGR y CFE figuran entre las dependencias que contrataron a Ferbel Norte

Entre las instituciones que celebraron contratos con Ferbel Norte se encuentran el Instituto Nacional Electoral (INE), la Fiscalía General de la República (FGR), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Secretaría de Gobernación (Segob), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), el Banco de México, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y la Secretaría de Agricultura.

Los contratos fueron adjudicados mediante distintos procedimientos, entre ellos licitaciones públicas y adjudicaciones directas.

Empresa continúa participando en licitaciones tras la sanción

De acuerdo con información oficial, pese a la inhabilitación vigente en Guanajuato, Ferbel Norte ha presentado propuestas técnicas y económicas en convocatorias posteriores de dependencias federales y estatales.

El empresario Fernando Beltrán también mantiene vínculos comerciales con Casanova Rent y empresas relacionadas con los hermanos Carlos y Joaquín Echenique, a las que presta servicios de blindaje y con las que, en algunos procesos, participa como competidor en licitaciones públicas.

Asimismo, distintas razones sociales vinculadas con Casanova Rent también han sido inhabilitadas, una situación que, de acuerdo con la información consultada, comienza a generar preocupación entre autoridades del Gobierno federal.