El FIFA Fan Festival Nuevo León concluyó después de 40 días de actividades con una asistencia acumulada de 2.5 millones de personas, consolidándose como el evento público más grande en la historia del estado.

De acuerdo con los organizadores, el volumen de asistentes fue equivalente a aproximadamente 10 ediciones del festival Pa’l Norte, lo que convirtió a Parque Fundidora en el principal punto de reunión de aficionados durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El proyecto fue copromovido y cofinanciado por Parque Fundidora y el Comité Organizador Monterrey para la Copa Mundial de la FIFA 26, mientras que la operación estuvo a cargo de Apodaca Group.

Destacan modelo financiero y legado del festival

Los organizadores señalaron que el FIFA Fan Festival Nuevo León logró generar ingresos mediante boletaje, patrocinios, venta de alimentos, bebidas y otras actividades comerciales, lo que permitió una recuperación significativa de los recursos destinados al proyecto.

Asimismo, indicaron que el balance financiero definitivo será dado a conocer una vez concluya el proceso de conciliación de ingresos y egresos, aunque los resultados preliminares apuntan a un modelo que no representó un costo para el Gobierno Central del Estado de Nuevo León.

Nuevo León demostró que puede pensar en grande, coordinar en grande y ejecutar en grande. Nuestro reto era lograr que la Copa del Mundo no se quedara solamente dentro de un estadio, sino que llegara a toda nuestra gente. Lo hicimos: 2.5 millones de personas hicieron suyo Parque Fundidora y convirtieron este Fan Festival en el Mundial de la gente de Nuevo León. Bernardo Bichara Assad, presidente del Comité Coordinador Estatal y presidente del Consejo de Administración de Parque Fundidora

El directivo agregó que el proyecto demostró que es posible desarrollar eventos públicos de gran escala con responsabilidad financiera y mediante la colaboración entre instituciones y la iniciativa privada.

Organizadores prevén que el modelo sea referente para futuros mundiales

El FIFA Host City Manager de Monterrey, Alejandro Hütt Valenzuela, afirmó que el modelo implementado en Nuevo León podría convertirse en un referente para futuras sedes de la Copa del Mundo.

Lo que se logró en Monterrey es un caso de éxito de esta Copa del Mundo. Se construyó un FIFA Fan Festival de una escala extraordinaria, con millones de asistentes, una gran experiencia para los aficionados y un modelo innovador de colaboración y generación de ingresos. Estoy convencido de que los aprendizajes que deja Monterrey serán analizados y que seguramente veremos elementos de este modelo replicados en la Copa Mundial de la FIFA 2030. Alejandro Hütt Valenzuela, FIFA Host City Manager de Monterrey

Por su parte, el vicepresidente ejecutivo de Apodaca Group, Jesús Flores Elizondo, destacó que la coordinación entre autoridades, iniciativa privada y organismos internacionales permitió llevar la experiencia mundialista a millones de personas.

Durante los 40 días de actividades, el FIFA Fan Festival Nuevo León ofreció transmisiones de partidos, experiencias para aficionados, oferta gastronómica y presentaciones de artistas como Chayanne, Imagine Dragons, Grupo Firme, Enrique Iglesias, R3hab, DPR Ian, Jumbo, Caballo Dorado, Los Payasónicos y Carín León, entre otros.