Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, reveló su pronóstico para el partido México vs Sudáfrica en el Mundial 2026, asegurando que los mexicanos se alzarán con el triunfo por 2 goles a 1.

Ricardo Monreal manifestó que al no tener boleto para acudir al partido inaugural del Mundial 2026, a celebrarse el próximo jueves 11 de junio de 2026, lo verá “desde su despacho”.

Cabe recordar que el Estadio Banorte será sede del México vs Sudáfrica en el Mundial 2026, lo que marcará historia al recibir por tercera ocasión el partido inaugural tras las ediciones de 1970 y 1986.

Ricardo Monreal bromea con ver el México vs Sudáfrica en el pleno de la Cámara de Diputados

En conferencia de prensa, Ricardo Monreal fue cuestionado sobre si acudirá el 11 de junio al partido México vs Sudáfrica por la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Banorte.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) señaló que no asistirá, al señalar entre risas que “no le mandaron boleto” para ver el triunfo de México por 2 a 1.

Ricardo Monreal, diputado federal de Morena. (Tomada de video/@camaradediputadosmx)

Al respecto, Ricardo Monreal manifestó que verá el encuentro de futbol desde su despacho, en donde podría reunirse con su equipo de trabajo para disfrutar del evento.

No obstante, bromeó con la posibilidad de reunir a los 500 diputados y “poner el partido en las pantallas del recinto legislativo” para que todos vean el México vs Sudáfrica.

Monreal señaló que hasta el momento se encuentran analizando la posibilidad de realizar alguna actividad especial por la inauguración del Mundial 2026, sin que hasta el momento se tenga algo confirmado.