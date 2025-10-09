Una pipa de Pemex derramó 500 litros de combustible en alcaldía Gustavo A. Madero, en CDMX.

De acuerdo con los primeros informes, un tráiler de doble remolque que transportaba diésel se impactó contra una estructura metálica ubicada en en Circuito Interior y Avenida 551.

El impacto causó que el pesado vehículo se dañará provocando una fuga de combustible.

Al lugar llegaron bomberos, quienes acordonaron la zona y cerraron vialidades para evitar una tragedia como del pasado 10 de septiembre en Iztapalapa.

¡Otra vez una pipa en la GAM!



Un tráiler con doble remolque cargado con diésel chocó esta madrugada contra una estructura metálica en Circuito Interior y Av. 551, #SanJuanDeAragón, #GAM.



💥 El impacto tiró dovelas de concreto y causó una fuga de al menos 500 litros de… pic.twitter.com/7rvNhL4K9T — Halcon (@HalconOnce) October 9, 2025

Nota en desarrollo