Una nueva emergencia surgió en Polanco cuando se dio una falla en una pipa, provocando una fuga de gas en la zona y movilizó a las autoridades de la Ciudad de México (CDMX).

Según el reporte, la fuga de gas se dio el jueves 9 de octubre de 2025 alrededor de la 1:30 de la tarde sobre la avenida Homero y la calle Emerson, en Polanco, donde transitaba una pipa.

Reportan otra fuga en pipa de gas; esta vez la emergencia fue en Polanco

Este jueves 9 de octubre se reportó una emergencia en Polanco, pues una pipa de gas presentó una falla, presuntamente, en las válvulas del tanque, lo que provocó una fuga.

Autoridades de la CDMX desplegaron un operativo y acordonaron la zona, mientras que elementos especializados contuvieron el derrame de gas, y estas acciones ocasionaron tráfico.

Como parte de los protocolos, las autoridades establecieron rutas alternas para garantizar el flujo vehicular y se designó la avenida Ejército Nacional Mexicano como alternativa.

De acuerdo con las imágenes divulgadas, la pipa es de la empresa Gas Metropolitano e información preliminar señala que se trató de una falla en las válvulas del tanque.