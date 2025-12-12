Una fuga de combustible en Atotonilco de Tula, en el estado de Hidalgo, provocó el escape de un chorro de hidrocarburo que superó los 20 metros de altura.

Recién el martes 9 de diciembre de 2025 se había registrado otra fuga en el mismo lugar, lo que obligó al cierre de la carretera Jorobas–Tula para evitar un desastre de mayores magnitudes.

Se registra una fuerte fuga de combustible en la localidad de Conejos, en el municipio de Atotonilco de Tula Hidalgo pic.twitter.com/ZOxmVZHrcX — dinorath (@tharonid1) December 11, 2025

Es de recordar que entre 2019 a 2013, Hidalgo se posicionó como el estado con más tomas clandestinas de gasolina y combustibles detectadas por Pemex, con miles de reportes cada año.

Vecinos fueron afectados por fuga de combustible en Atotonilco de Tula

Luego de que vecinos reportaran el chorro de hidrocarburo que superó los 20 metros, una intensa movilización policial se registró en la comunidad de Conejos para atender la situación.

Testigos reportaron que la fuga inició porque se quebró repentinamente uno de los ductos de Pemex, aunque no se descarta una posible toma clandestina por parte de grupos dedicados al robo de combustible o huachicol.

La magnitud del chorro de hidrocarburo superó los 20 metros de altura, por lo que fue visible desde diversas zonas y afectó a varios vecinos de la localidad debido a su tamaño.

Pobladores informan que en el lugar se percibe un fuerte olor a hidrocarburo, motivo por el que algunos fueron evacuados y otros más presentaron malestares.