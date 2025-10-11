El gobierno de la Ciudad de México (CDMX) ajustará el reglamento de tránsito a partir del próximo lunes 13 de octubre luego de los accidentes en los que se han involucrado pipas de gas.
A un mes de la explosión en Iztapalapa, César Cravioto, secretario de Gobierno, informó que los ajustes al reglamento de tránsito respecto a pipas se implementarán desde el lunes.
Ajustes al reglamento de tránsito de CDMX sobre pipas iniciarán este lunes
El secretario César Cravioto adelantó que hoy se publicarán los ajustes del reglamento de tránsito de CDMX respecto a la movilización de pipas y entrarán en vigor el próximo lunes.
De acuerdo con el gobierno de CDMX, el objetivo de estos ajustes al reglamento de tránsito es prevenir los accidentes en pipas y evitar tragedias como la explosión en Iztapalapa.
Modificaciones al reglamento de tránsito de CDMX para pipas
Entre los ajustes al reglamento de tránsito de la CDMX y acciones viales para evitar accidentes de pipas, se encuentran los siguientes:
- Límite de velocidad de 30 km/h para vehículos que transporten sustancias peligrosas
- Circulación con capacidad máxima de 40 mil litros de hidrocarburos
- Pipas con más de 10 mil litros no podrán circular en vías secundarias
- Vehículos con más de 20 mil litros de hidrocarburos podrán circular sólo de 22:00 a 05:00 horas
- Las pipas no podrán circular en vialidades como: Periférico, Circuito Interior, Viaducto, Zaragoza, Constituyentes y Calzada de Tlalpan
- Las multas se duplicarán para quienes no acaten los ajustes al reglamento de tránsito
- Se realizarán operativos aleatorios para verificar las condiciones físicas y mecánicas de las pipas
- Instalación de radares en los accesos México-Pachuca, México-Toluca, México-Querétaro, México-Cuernavaca y México-Puebla
- Capacitación a quienes manejan sustancias peligrosas
- Entrega de permisos tras verificación de la Secretaría de Energía y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA)