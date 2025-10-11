El gobierno de la Ciudad de México (CDMX) ajustará el reglamento de tránsito a partir del próximo lunes 13 de octubre luego de los accidentes en los que se han involucrado pipas de gas.

A un mes de la explosión en Iztapalapa, César Cravioto, secretario de Gobierno, informó que los ajustes al reglamento de tránsito respecto a pipas se implementarán desde el lunes.

Ajustes al reglamento de tránsito de CDMX sobre pipas iniciarán este lunes

El secretario César Cravioto adelantó que hoy se publicarán los ajustes del reglamento de tránsito de CDMX respecto a la movilización de pipas y entrarán en vigor el próximo lunes.

De acuerdo con el gobierno de CDMX, el objetivo de estos ajustes al reglamento de tránsito es prevenir los accidentes en pipas y evitar tragedias como la explosión en Iztapalapa.

Pipa de Gas Silza tras explosión en Zaragoza bajo el puente de La Concordia. (Cuartoscuro)

Modificaciones al reglamento de tránsito de CDMX para pipas

Entre los ajustes al reglamento de tránsito de la CDMX y acciones viales para evitar accidentes de pipas, se encuentran los siguientes: