Fuga de gas por pipa en Cuauhtémoc genera alerta tras explosión en Iztapalapa

A casi un mes de la explosión en Iztapalapa que dejó un saldo de 31 personas muertas, se reportó una fuga de gas de una pipa en la alcaldía Cuauhtémoc, también en la Ciudad de México (CDMX).

El incidente fue reportado alrededor de las 13:00 horas de hoy 2 de octubre de 2025, cuando una pipa de gas presentó fallas al circular en la calle Circuito Interior, según informó el cuerpo de bomberos.

Esta dependencia también señaló que esta pipa de gas con número de placa LD-86-723, de la empresa Global Gas, presentó una falla mecánica que fue atendida en la alcaldía Cuauhtémoc.

Explosión en Iztapalapa deja 30 muertos (ROGELIO MORALES/CUARTOSCURO.COM / Rogelio Morales Ponce)

Sin lesionados por fuga en pipa de gas en la alcaldía Cuauhtémoc

El Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX informó que no se reportaron lesionados por la fuga registrada en la pipa de gas de la alcaldía Cuauhtémoc.

Una vez que se aseguró que el área era segura y que no representaba riesgos, la dependencia dio por finalizados los trabajos en esta zona.

Este incidente con una pipa de gas en la alcaldía Cuauhtémoc generó preocupación por los hechos registrados hace un mes en Iztapalapa.

Según adelantó la fiscal Bertha Alcalde, se desmintió que un bache haya ocasionado el accidente en el Puente de la Concordia.

Esto debido a que, según inspecciones con fijación fotográfica y videográfica, se demostró que la vía por la que circulaba la pipa de gas estaba intacta.