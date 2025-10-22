La madrugada de este miércoles 22 de octubre, explotó una pipa de gas en el estado de Querétaro.

Una pipa de gas se volcó sobre la carretera federal 120 San Juan del Río–Xilitla, a la altura de la entrada de paraje turístico El Chuveje, en el municipio de Pinal de Amoles.

De acuerdo con primeros reportes, el contenedor de la pipa se rompió al momento del impacto, lo que generó una fuga de gas que derivó en una explosión.

Autoridades correspondientes recibieron un llamada alrededor de las 2:10 A.M. por lo que al lugar del siniestro llegaron elementos de Protección Civil, Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Bomberos de Jalpan de Serra.

Evacúan a 180 personas por explosión de pipa de gas en Querétaro

Debido a la fuga de gas que derivó de la volcadura de una pipa de gas en Querétaro, autoridades evacuaron a 180 personas de 4 comunidades.

Ante el riesgo de una nueva explosión se les trasladó al albergue municipal de Pinal de Amoles así como al Centro Cultural de la localidad de Ahuacatlán.

Se tomó la decisión de cerrar la carretera federal 120, desde la comunidad de Escanelilla hasta Llano de Huaxquilico.

Como alternativa para transitar está el camino que conduce de Encino Gordo hacia Llano de Huaxquilico.

Explota pipa de gas en Querétaro (Red Social X)

Explosión de pipa no deja víctimas

Afortunadamente, el chófer de la pipa de gas logró salir a previo a la explosión derivada del impacto.

Pese a que la explosión se extendió a varios metros, no hubo víctimas mortales y tampoco lesionados.

En redes sociales ya circulan videos que muestran cómo quedó el lugar de la explosión así como la misma pipa, la cual se calcinó y quedó hecha pedazos.