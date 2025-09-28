Tras el arresto de Oscar Giovanni Mata, alias ‘El Topo’, se reveló una foto con el youtuber Yulay.

Julio César Fuentes Cruz -de 29 años de edad- mejor conocido como Yulay en redes sociales, se convirtió en tendencia tras revelarse una foto con Oscar Giovanni Mata.

Usuarios cancelan a Yulay tras revelarse una foto con ‘El Topo’

En redes sociales. los usuarios han comenzado a cancelar a Yulay, popular youtuber y blogger, después de revelarse que tenía una foto con ‘El Topo’.

Y es que, el pasado 26 de septiembre se logró la captura de Oscar Giovanni Mata, mejor conocido como ‘El Topo’, quien era exfuncionario de la Alcaldía Cuauhtémoc, miembro de La Unión y ligado a Sandra Cuevas.

Yulay con Oscar Giovanni Mata "El Topo" (@renato.235 / TikTok)

En la foto que se hizo viral en redes sociales, aparece ‘El Topo’ abrazando a Yulay mientras están en la calle, la cual aparentemente fue evidencia suficiente para condenar al youtuber.

Yulay responde a críticas por su foto con ‘El Topo’

Tras volverse viral por revelarse una foto con ‘El Topo’, Yulay salió a aclarar por qué aparece junto a quien ha sido identificado como integrante de La Unión.

Y es que Yulay comentó que esa foto, ‘El Topo’, se acercó mientras él estaba grabando el video de El palo encebado, el cual está en YouTube.

“Diario me tomo fotos con la banda, pocas veces pregunto a qué se dedican, nunca niego fotos. Perdón.” Yulay

Revelando que fue Oscar Giovanni Mata quien le pidió la foto a Yulay, pero fuera de eso no tienen relación alguna.

Si bien algunos apoyaron a Yulay, otros se le fueron encima asegurando que posiblemente el youtuber también tenga nexos con organizaciones criminales.