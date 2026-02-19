Un hombre identificado como Sergio Ulises Torres Espinoza, alias “El CariGuante” y quien estaría ligado a Sandra Cuevas, fue detenido en la Ciudad de México (CDMX) por presuntamente asaltar a una mujer con un cuchillo.

De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) detuvieron en un operativo a Sergio Ulises Torres tras asaltar a una mujer en la alcaldía Gustavo A. Madero.

El comunicador afirmó que este asalto con cuchillo se une a otros delitos supuestamente cometidos por el amigo exreo de Sandra Cuevas, entre los que se incluye extorsión, narcomenudeo y tiroteos.

Sergio Ulises Torres, alias “El CariGuante”, ligado a Sandra Cuevas

Detienen a Sergio Ulises Torres, ligado a Sandra Cuevas, por asalto con cuchillo

Los primeros reportes refieren que Sergio Ulises Torres, alias “El CariGuante”, fue detenido el 18 de febrero en la Gustavo A. Madero, luego de amagar a una mujer con un cuchillo para intentar asaltarla.

Agentes de la SSC tomaron conocimiento del hecho y lograron ubicarlo en la misma alcaldía, por lo que fue puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia CDMX, donde se definirá su situación jurídica.

Imágenes compartidas por Carlos Jiménez evidenciarían la supuesta amistad entre Sergio Ulises Torres y Sandra Cuevas, pues en las fotos ambos aparecen juntos o bailando en lo que parece ser una celebración privada con mariachis.

Sergio Ulises Torres, alias “El CariGuante”, ligado a Sandra Cuevas

Aumenta la lista de personas cercanas a Sandra Cuevas detenidas por diversos delitos

Sergio Ulises Torres, alias “El CariGuante”, se une a la lista de personas cercanas a Sandra Cuevas que han sido detenidas , entre ellos perfiles como:

Benoni Fernández Rosas, alias “El Benoni”: Las autoridades lo han señalado por delitos de drogas, armas y extorsión

Óscar Giovanni “N”, alias “El Topo”: Detenido en septiembre de 2025 por posesión de drogas y vinculado presuntamente con La Unión Tepito

Alejandro Gilmare Mendoza, alias “El Choko”: Expareja de Sandra Cuevas, detenido en septiembre de 2025 en el Estado de México como líder del grupo delictivo La Chokiza