Vinculan a proceso a Sergio Iván ‘El Monstruo’, presunto operador de La Unión

Sergio Iván, alias ‘El Monstruo’, conocido también como ‘El M24’, presunto operador del grupo criminal La Unión Tepito, fue vinculado a proceso por un juez federal por el delito de asociación delictuosa.

Esto luego de que el 13 de enero de 2026, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (CDMX) lograra la recaptura de ‘El Monstruo’, tras un operativo realizado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Juez vincula a proceso a Sergio Iván ‘El Monstruo’ y dicta prisión preventiva

El viernes 16 de enero, la Fiscalía de la CDMX dio a conocer que un juez de control determinó la vinculación a proceso de Sergio Iván, alias ‘El Monstruo’ o ‘El M24’, luego de acreditar las pruebas presentadas por el delito de asociación delictuosa.

Debido a esta situación, el juzgador también dictó la medida cautelar de prisión preventiva en contra de ‘El Monstruo’, por lo que permanecerá detenido dentro del Reclusorio Oriente.

Durante la audiencia, se estableció un plazo de 4 meses para el cierre de la investigación complementaria, por lo que será hasta el mes de mayo cuando se realice el próximo encuentro con las autoridades.

De acuerdo con la investigación, Sergio Iván es señalado por liderar la célula criminal Los Orejones, de la Unión Tepito, cuyo punto de operaciones se ha rastreado hasta la alcaldía Gustavo A. Madero.

Puntualmente ‘El Monstruo’ es acusado de torturar a integrantes de grupos rivales, así como extorsionar comerciantes, homicidio, tráfico y venta de distintas drogas.