Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSCCDMX), confirmó la detención de Manuela Eunice N, alias ‘La Mane’, junto con otros integrantes de La Unión Tepito.

“También fueron detenidos Guillermo “N”, quien cuenta con antecedentes delictivos por Extorsión, Robo y Delitos contra la salud, María Marisol “N”, Daniel “N” y Gastón “N”, dedicados a la venta y distribución de droga, extorsión, homicidio y robo". Pablo Vázquez

Las autoridades han identificado a ‘La Mane’ como cabecilla de una célula de La Unión Tepito, mientras que su expareja, Andrés García, alias ‘El Colocho’, es señalado como un sicario de alto perfil del mismo grupo delictivo.

Cae ‘La Mane’ en la CDMX junto con integrantes de La Unión

‘La Mane’ fue detenida en un inmueble de la alcaldía Venustiano Carranza

La detención de Manuela Eunice ‘La Mane’ fue efectuada tras un operativo desplegado en dos inmuebles de las alcaldías Venustiano Carranza y Cuauhtémoc, informó Pablo Vázquez en una tarjeta informativa.

El reporte indica que ‘La Mane’, de 34 años de edad, fue detenida en un domicilio de la calle Sur 105, en la Colonia Aeronáutica Militar de la alcaldía Venustiano Carranza.

En el lugar —que funcionaba como centro de almacenamiento y seguridad— también fueron detenidos una mujer de 57 años y un hombre de 23, a quienes se les aseguraron:

Dos armas de fuego

600 dosis de probable cocaína

103 dosis y 2 kilogramos de marihuana a granel

Equipos telefónicos

Un mono araña, el cual se encontraba cautivo en una jaula en condiciones ilegales

Gracias a denuncias anónimas, este operativo pudo ser efectuado por la policía capitalina (SSC CDMX), la fiscalía general de Justicia (FGJ), la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional.