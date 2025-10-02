Según la investigación sobre el asesinato contra Miguel de la Mora en CDMX, revela que la orden habría sido dada desde Jalisco.

De la muerte del estilista Miguel de la Mora, quien era conocido por atender a celebridades como Ángela Aguilar en su estética de Polanco, se ha revelado que la orden de asesinato provendría de Jalisco.

La orden de asesinato contra Miguel de la Mora habría sido dada desde Jalisco

Las investigaciones sobre el asesinato contra Miguel de la Mora afuera de su local en Polanco, Micky Hair, continúan.

Ahora, de acuerdo con el periodista Antonio Nieto, la orden de asesinato contra Miguel de la Mora habría salido desde Jalisco.

La orden de asesinar a Micky Hair salió de #Jalisco:



Miguel de la Mora tenía un salón en el exclusivo fraccionamiento de Puerta de Hierro, en Zapopan. Hay indicios de que fue vigilado por los asesinos desde ahí.



Desde allá coordinaron el crimen en #Polanco. pic.twitter.com/p2T1x9qzDn — Antonio Nieto (@siete_letras) October 2, 2025

Según se reveló, Miguel de la Mora también tenía un salón exclusivo en el fraccionamiento Puerta de Hierro, en Zapopan, Jalisco.

Por lo que hay indicios que la vigilancia de los presuntos asesinos contra Miguel de la Mora lo habrían estado vigilando desde allá.

Es decir que la orden de asesinato contra el estilista de las estrellas en Polanco, CDMX, habría sido cordiando de Jalisco.

Durante el hallazgo del cuerpo de Miguel de la Mora, se reveló a la prensa que junto a su cuerpo se encontró un comprobante de una transacción a un banco de Jalisco por la cantidad de 1.7 millones de pesos.

Cabe recordar que el principal sospechoso del asesinato de Miguel de la Mora según las autoridades, es Eduardo Ederly quien fuera uno de sus socios.

Sin embargo, en 2024, Miguel de la Mora interpuso una orden de restricción en su contra por fraude y amenazas.

De momento, las imágenes de los videos difundidos al momento de la muerte de Miguel de la Mora, se comprueba que su asesinato fue un “ataque directo” por dos sujetos armados que viajaban en motocicleta.