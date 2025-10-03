Eduardo Ederly González rompió el silencio tras ser señalado como el presunto responsable del asesinato de Miguel de la Mora en Ciudad de México (CDMX); el empresario rechazó las acusaciones.

Miguel de la Mora, dueño de Micky’s Hair Salón Masaryk, fue asesinado el pasado 29 de septiembre afuera de su local y trascendió que el responsable era Eduardo Ederly González.

Esta teoría surgió en redes sociales a partir de un pleito que el empresario tuvo con Miguel de la Mora, sin embargo, Eduardo Ederly González sostuvo que estó no es verdad.

Eduardo Ederly González rompe el silencio y habla delasesinato de Miguel de la Mora

Durante una entrevista exclusiva con Ariel Rodríguez, Eduardo Ederly González negó estar involucrado en el asesinato de Miguel de la Mora, incluso reveló que esto le “cayó como balde de agua fría”.

Eduardo Ederly González aseguró que, la noche en la que sucedió el asesinato de Miguel de la Mora, él se encontraba en Cancún, Quintana Roo, y rechazó las acusaciones “sin evidencia”.

Asimismo, Eduardo Ederly González dijo que el conflicto con Miguel de la Mora fue resultado de un adeudo que el estilista nunca pagó y que, según el empresario, ocupó para abrir su salón.

Pese al conflicto, el empresario Eduardo Ederly González dijo que tuvieron una gran amistad, convivían, viajaban y Miguel de la Mora fue una persona a la que admiró bastante.

“Es algo que en lo personal me dolió. Llevábamos año y medio, un poquito más, sin cruzar palabra, pero hubo una muy buena amistad, eso te lo puedo jurar. Es una persona que yo llegué a admirar bastante, convivimos mucho, viajamos y tuvimos muchos viajes juntos. Yo lo consideraba un buen amigo”. Eduardo Ederly González