Miguel de la Mora, dueño de Micky’s Hair Salón Masaryk, fue asesinado el pasado 29 de septiembre afuera de su local y el responsable podría pasar medio siglo en prisión por este delito.
La abogada y creadora de contenido, Marce Torres, retomó el indignante caso de Miguel de la Mora en Ciudad de México (CDMX) y explicó porque su asesino podría pasar medio siglo en prisión.
Abogada revela que asesino de Miguel de la Mora podría pasar medio siglo en prisión
Marce Torres explicó que el caso de Miguel de la Mora, de 28 años de edad, se trata de un homicidio calificado por retribución, que es “cuando alguien mata a alguien a cambio de dinero, pago o promesa”.
El artículo 138 del Código Penal de CDMX detalla que la pena por el delito de homicidio calificado por retribución es de 20 años a medio siglo en prisión y este no solo se aplicará al autor.
De acuerdo con Marce Torres, el asesino de Miguel de la Mora podría pasar hasta medio siglo en prisión, así como el coautor del delito, que es quien manejaba la motocicleta en la que viajaban.
Asimismo, la abogada Marce Torres detalló que la persona que pagó por el asesinato de Miguel de la Mora en Polanco, CDMX, también tendrá “su grado de participación y autoria”.
Cabe mencionar que hasta ahora han surgido varias teorías sobre el asesinato de Miguel de la Mora, una de ella es que el responsable es Eduardo Ederly González Martínez.