Tras el asesinato del estilista Miguel de la Mora en Polanco, en la Ciudad de México (CDMX), ya se sabe qué pasará con su cadena de salones de belleza, los cuales llevan por nombre Micky’s Hair Salon.

Esto luego de que el equipo de trabajo de Miguel de la Mora se pronunció al respecto, dejando entrever que la cadena Micky’s Hair Salon seguirá en funcionamiento con sus dos sucursales:

Polanco, en CDMX

Plaza Andares, en Zapopan, Jalisco

En tanto, autoridades de la CDMX llevan a cabo las investigaciones por el asesinato de Miguel de la Mora, con la intención de deslinar responsabilidades y conocer el motivo del crimen.

Miguel de la Mora, dueño de Micky’s Hair Salón Masaryk. (@micky_hair)

Micky’s Hair Salon: cadena seguiría tras el asesinato de Miguel de la Mora

El equipo de Miguel de la Mora reveló la posibilidad de que la exclusiva cadena de salones de belleza Micky’s Hair Salon , siga en funcionamiento luego del asesinato del estitlista.

Mediante un mensaje difundido en redes sociales, externaron que Miguel de la Mora ya no continuará físicamente, sin embargo, “su espíritu, talento y alegría” que brindó a cada cliente continuarán en la cadena de soñó y construyó

“Hoy con todo nuestro cariño queremos decirlo: Micky ya no está físicamente con nosotros, pero su espíritu, talento y alegría que compartió con cada cliente y amigo seguirán vivos en este lugar que soñó y construyó”. Equipo Micky’s Hair Salon

Aseveraron que como parte del equipo de Miguel de la Mora, continuarán honrando “su legado” en cada trabajo que realicen, pues " Micky siempre será parte de nosotros y de ustedes “.

No obstante, no puntualizaron quien quedará a cargo de la cadena Micky’s Hair Salon, si algún integrante de la familia de Miguel de la Mora, o existiría algún acuerdo para que un tercero quedara al frente de estos.

Manifestaron que tardaron en emitir algún comunicado debido a lo doloroso de lo sucedido, en tanto despidieron a Miguel de la Mora, a quien calificaron como “el corazón y esencia” de Micky’s Hair Salon.