La reapertura del salón de Miguel Mora en Polanco está confirmada tras su asesinato.

El pasado 29 de septiembre asesinaron a tiros al estilista Miguel Mora cuando salía de su salón de belleza, Micky’s Hair Salón Masaryk en la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México (CDMX).

A días de su asesinato ya hay fecha confirmada para la reapertura de su salón en Polanco, CDMX.

Reapertura del salón de Miguel Mora en Polanco (Miguel Mora en Instagram)

Reapertura del salón de Miguel Mora en Polanco: esta es la fecha confirmada tras su asesinato

En la cuenta oficial de Micky’s Hair Salón en Instagram se publicó que a partir del próximo lunes 6 de octubre será la fecha de reapertura de sus actividades en su sucursal de Polanco.

El Micky’s Hair Salón de Polanco permanece cerrado por ahora, mientras que la sucursal de Guadalajara, Jalisco sigue operando de manera regular.

Asimismo por estos días de cierre el Micky’s Hair Salón de Polanco pidió a su clientela la posibilidad de reagendar su cita de atención, debido a este incidente.

En este salón de belleza se ofrecían diferentes servicios como:

Extensiones brasileñas

Cortes personalizados

Diseño de color de alto nivel

Pedicura, uñas

Pestañas

Alimentos, bebidas y coctelería en el salón

Masajes y tratamientos de cuidado capilar

Maquillaje profesional

Kit de mantenimiento para tu casa con cepillo especial para extensiones

Reapertura del salón de Miguel Mora en Polanco (Miguel Mora en Instagram)

Luego de su asesinato la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX mantiene vigentes las investigaciones para dar con los responsables de este ataque contra el estilista.

La muerte del estilista Miguel Mora fue sentida por sus seguidores, así como artistas que se despidieron de él al conocer su repentina muerte.

Hasta el momento autoridades capitalinas aún no han dado más detalles al respecto de su muerte, pero se sabe que Miguel Mora fue atacado a tiros por dos sujetos en una motocicleta cuando salía de su salón en Polanco.