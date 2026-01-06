Gaby Gómez Córdoba, supuesta responsable de atropellar a un motociclista en Iztapalapa, habría abandonado su hogar y vehículo en Nezahualcóyotl, en el Estado de México, tras los hechos ocurridos el 3 de enero 2026.

De acuerdo con las autoridades, el auto azul que aparece en los videos de denuncia en redes sociales, fue localizado abandonado, con golpes en la parte delantera, en la calle Lago Zaima, en la colonia Ciudad Lago, Nezahualcóyotl.

Momentos más tarde, informantes anónimos revelaron que Gaby Gómez Córdoba no solo había abandonado su auto, sino que también salió junto con su familia de su hogar ubicado en calle Lago Azul, también en la colonia Ciudad Lago.

Supuesto vehículo de Gaby Gómez Córdoba es investigado tras muerte de motociclista en Iztapalapa

Personas que se identificaron como cercanas a Gaby Gómez Córdoba dijeron que, después de atropellar al motociclista, la mujer y su familia realizaron una mudanza rumbo a Chimalhuacán, sin que esto haya sido confirmado.

Gaby Gómez Córdoba habría abandonado su hogar y vehículo en Nezahualcóyotl (Especial)

De acuerdo con el periodista C4 Jiménez, familiares de Gaby Gómez Córdoba dijeron que la mujer había llegado visiblemente alterada, pero no estaba bajo la influencia de ninguna sustancia como algunos habían especulado.

También revelaron que llegó a su casa en Nezahualcóyotl para sacar algunas cosas y posteriormente se fue en el mismo auto con el que había arrastrado por 2 kilómetros al motociclista.

La Fiscalía CDMX aseguró que elementos del Estado de México localizaron el automóvil implicado la mañana de 5 de enero, abandonado, en calles del municipio de Nezahualcóyotl.

Las autoridades también precisaron que el vehículo está siendo investigado y que, si bien se tiene identificado el vehículo involucrado, así como las placas de circulación, hasta ahora no existe certeza sobre la identidad de la “responsable” .

Como parte de los actos de investigación, se tiene identificado el vehículo involucrado, así como las placas de circulación y la persona a cuyo nombre se encuentra registrado. No obstante, hasta el momento no existe certeza sobre la identidad de quien lo conducía al ocurrir los hechos, por lo que continúan las diligencias para su esclarecimiento.