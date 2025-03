Eva María Beristain, la YouTube y standupera conocida como Miss Tercer Mundo, ya no sería novia de Lalo Elizarrarás, Iztaparrasta.

Una de las parejas más sólidas del mundo de la comedia, era la conformada por Eva María Beristain y Lalo Elizarrarás.

Sin embargo, el amor se habría terminado e Iztaparrasta habría revelado su ruptura con Eva María Beristain en un video.

Eva María Beristain (Instagram/@misstercermundo)

¿Quién es Eva María Beristai? La ex novia de Lalo Elizarrarás

Eva María Beristain es una youtuber, conocida por hacer reportajes sobre problemáticas sociales.

La también standupera se ha vuelto viral por sus entrevistas en la calle, donde muestra la vulnerabilidad de la sociedad.

Miss tercer mundo mantenía una relación sentimental con Iztaparrasta desde hace varios años, pero su noviazgo habría llegado a su fin.

¿Qué edad tiene Eva María Beristain?

Eva María Beristain nació el 15 de junio de 1987; actualmente tiene 37 años de edad.

¿Quién es el esposo de Eva María Beristain?

Eva María Beristain y Lalo Elizarrarás fueron parejas por varios años, pero se especula en redes sociales que ya no son novios.

¿Qué signo zodiacal es Eva María Beristain?

Eva María Beristain es Géminis y las personas bajo este signo zodiacal son sociables y se adaptan con facilidad.

¿Cuántos hijos tiene Eva María Beristain?

Eva María Beristain no tiene hijos.

¿Qué estudió Eva María Beristain?

Eva María Beristain estudió actuación en la Casa Azul de Artes Escénicas Argos.

¿En qué ha trabajado Eva María Beristain?

Eva María Beristain inició su carrera como actriz en TV Azteca, participando en programas como Lo que callamos las Mujeres.

Posteriormente, trabajó en Telemundo en series como La Patrona e Historias de la Virgen Morena.

Eva María Beristian inició a crear contenido en redes sociales en 2012, donde salía a las calles a mostrar la vida cotidiana.

Actualmente, tiene más de 385 mil seguidores en Instagram y 2024 llegó a los 500 mil seguidores en YouTube.

Además, la youtuber también hace presentaciones de standup.

Eva María Beristain e Iztaparrasta ya no sería novios

Circula en redes sociales, un video donde Iztaparrasta da a entender que ya no es novio de Eva María Beristain.

En el el clip se ve al comediante en un puesto de comida y la dueña del lugar envía saludos a su novia, Eva María Beristain: “Muchos saludos a tu novia Eva”.

Es ahí cuando Lalo Elizarrarás reveló que ya no tenía novia: “Ya no me toque ese vals jefa, yo venía acá a olvidarme de ella y usted me la viene a recordar”

Lalo Elizarrarás confirmó de cierta manera, que ya no es pareja de Eva María Beristian.

Hasta el momento, Eva Maria Beristain y Lalo Elizarrarás no han revelado los motivos de su separación.