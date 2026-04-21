El titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, reconoció a las 491 egresadas y egresados del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados como pieza clave para avanzar hacia la soberanía científica, tecnológica y energética del país.

Durante la ceremonia de entrega de diplomas, correspondiente al periodo marzo 2025 a febrero de 2026, destacó que la formación de especialistas de alto nivel fortalece el futuro tecnológico de México, en línea con la estrategia impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Acompañado por los titulares del Instituto Politécnico Nacional, Arturo Reyes Sandoval, y del Cinvestav, Alberto Sánchez Hernández, subrayó que la ciencia es un motor fundamental para el desarrollo nacional.

Mario Delgado: Cinvestav consolida liderazgo científico y tecnológico

El funcionario destacó que, a más de seis décadas de su creación, el Cinvestav se mantiene como uno de los centros de investigación más relevantes de América Latina, con presencia en diversas entidades del país y una oferta académica enfocada en el pensamiento crítico y la innovación.

Resaltó que su comunidad científica participa en proyectos estratégicos como el Centro de Diseño de Semiconductores, lo que refuerza el papel de la investigación en la soberanía nacional.

Asimismo, explicó que el Plan Nacional de Energía establece la meta de alcanzar 40% de generación eléctrica con energías renovables para 2030, mediante tecnologías como almacenamiento en baterías, energía fotovoltaica, hidráulica e hidrógeno verde.

También advirtió que México importa más del 75% del gas natural que consume, por lo que se impulsa el desarrollo de tecnologías sustentables para reducir esta dependencia y fortalecer la autosuficiencia energética.

Cinvestav impulsa innovación en sectores estratégicos de México

La titular de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez, destacó que el Cinvestav ha evolucionado hacia áreas de frontera como genómica avanzada, tecnologías de la información, supercómputo y sistemas autónomos.

Entre los proyectos en los que participa la institución se encuentran el clúster de supercómputo, el desarrollo de circuitos integrados y el diseño de vehículos no tripulados, además de avances en biotecnología como la secuenciación del genoma de maíz más antiguo conocido.

Por su parte, el director del Cinvestav señaló que la institución cuenta con 68 programas de posgrado, más de 18 mil egresados y presencia en 29 países, además de colaboraciones internacionales en más de 50 naciones.

En representación de la generación, Claudia Patricia Valdivia Sánchez destacó la importancia de vincular la investigación científica con la política pública para construir un país más equitativo.

Señaló que las y los egresados no solo concluyen su formación académica, sino que asumen el compromiso de impulsar una ciencia con rigor, responsabilidad social e impacto en la transformación del país.

Finalmente, se enfatizó que el fortalecimiento de la investigación requiere financiamiento público y continuidad, para garantizar el desarrollo de nuevas generaciones de especialistas y consolidar el papel de México en el ámbito científico internacional.