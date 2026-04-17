Desde Puebla, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, inauguró la Olimpiada Nacional CONADE 2026, en su 30 aniversario, con la participación de 8 mil atletas de todo el país, con el objetivo de promover la actividad física y una vida saludable.

El titular de la SEP estuvo acompañado por el gobernador poblano Alejandro Armenta Mier, donde destacó que la participación de las y los deportistas representa y une el derecho a la educación y a la salud para garantizar un bienestar integral.

Puebla recibe la Olimpiada Nacional CONADE 2026 con 51 disciplinas

Delgado Carrillo destacó que en la Olimpiada Nacional CONADE 2026 participan miles atletas de 32 delegaciones estatales, quienes competirán en 51 disciplinas, asegurando que será una experiencia inolvidable para las y los jóvenes.

Olimpiada Nacional CONADE 2026 impulsa deporte y bienestar juvenil (cortesía)

Durante la Olimpiada Nacional CONADE 2026 participan delegaciones deportivas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior (IMME), del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“Vengan a dar lo mejor de sí, pero no solo aspiren a ganar medallas; llévense amistades que perduren toda la vida, aprendizajes que puedan repetir siempre. Aprendan que la competencia más importante es contra ustedes mismos; no dejen de creer en que pueden lograr todo lo que se propongan, porque eso es lo que enseña el deporte: que, con disciplina y tenacidad, pueden alcanzar todos sus sueños” Mario Delgado, titular de la SEP

Por otra parte, subrayó que este tipo de competencias se alinean con la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum por impulsar el deporte, el cual considera fundamental para una educación integral.

CONADE impulsa nuevas generaciones del deporte mexicano

El gobernador de Puebla agradeció el apoyo del gobierno federal por elegir al estado como sede principal para la Olimpiada Nacional CONADE 2026, asegurando que su administración continuará impulsando el deporte y la vida saludable en las nuevas generaciones. En este contexto, Armenta Mier adelantó la inauguración de la Universidad del Deporte y de la Universidad de las Artes.

Olimpiada Nacional CONADE 2026 impulsa deporte y bienestar juvenil (cortesía)

En su mensaje, Rommel Pacheco, titular de la CONADE, explicó que de joven él participó en estas olimpiadas, lo que lo impulsó a seguir con su sueño de ser un deportista, asegurando que este tipo de competencias son el impulso a las carreras deportivas de las y los jóvenes.

Finalmente, el exclavadista destacó que, de la mano de la SEP y el gobierno federal, la CONADE reafirma su compromiso de impulsar estrategias que fortalezcan el deporte en todo el país para que todas y todos tengan acceso a él.