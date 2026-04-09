El titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, invitó a las comunidades educativas del país y al público en general a visitar el Museo Vivo del Muralismo para conocer la obra del artista César Menchaca.

La exposición forma parte de las actividades culturales rumbo al Mundial 2026 y destaca por su apuesta por el arte wixárika en formato monumental.

El funcionario celebró la incorporación de nuevas piezas, especialmente de arte popular, al señalar que fortalecen el acceso a la cultura en espacios públicos y permiten visibilizar el talento de los pueblos originarios, así como obras cargadas de identidad, tradición y creatividad.

Arte wixárika monumental de César Menchaca llega al Museo del Muralismo rumbo al Mundial 2026

Mario Delgado reconoció la trayectoria de César Menchaca, uno de los principales promotores del arte wixárika a nivel internacional, quien ha logrado transformar la artesanía tradicional en arte contemporáneo de gran escala.

Sus obras se caracterizan por la aplicación de millones de chaquiras de cristal colocadas a mano, integrando símbolos con profundo significado espiritual y cultural.

Mario Delgado invita a ver arte wixárika de César Menchaca en CDMX. (Cortesía)

Por su parte, la directora del recinto, Gloria Angélica Falcón Martínez, informó que en los patios y exteriores del museo se exhiben piezas monumentales como:

Flamingo

Balón Monumental (en dos versiones)

Botín México

Botín Messi

Playera Monumental

Cabeza de Catrín

Estas esculturas, elaboradas con resinas y chaquiras de cristal, destacan por la reinterpretación del lenguaje visual wixárika y el uso de materiales reciclados, principalmente plásticos, lo que genera una reflexión entre arte, espacio público y conciencia ambiental.

El Museo Vivo del Muralismo abre de miércoles a lunes, de 10:00 a 18:00 horas, con entrada gratuita.

Finalmente, Mario Delgado subrayó que esta muestra consolida al recinto como un espacio clave para la difusión artística, donde convergen la educación y la cultura en beneficio de la sociedad, promoviendo el reconocimiento del patrimonio cultural de México.