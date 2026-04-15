De acuerdo con la Encuesta Nacional “Usos y percepciones sobre Inteligencia Artificial Generativa (IAG) en la Educación Superior en México”, donde participaron 1.5 millones de estudiantes y más de 166 mil docentes, más del 60% de estudiantes y docentes utilizan la IA de forma cotidiana. Ante esta situación, el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, propuso impulsar el uso ético y crítico de esta herramienta.

En la encuesta se arrojó que 8 de cada 10 estudiantes realizan textos con IA; por ello, el titular de la SEP propuso a rectoras y rectores del país diez acciones para fortalecer el manejo en las instituciones de educación superior.

SEP propone 10 acciones para uso ético de la inteligencia artificial

El evento se realizó en el Salón Iberoamericano de la Secretaría de Educación Pública (SEP), donde el funcionario detalló los principales ejes para el uso de la IAG en las instituciones:

Reconocer a la IAG como herramienta habitual en las instituciones educativas

Establecer lineamientos institucionales claros

Impulsar formación docente y la literacidad digital

Transformar los planes y programas de estudio para la era de la IAG

Repensar los modelos de evaluación académica

Garantizar la literacidad en IAG para las y los estudiantes

Establecer mecanismos de colaboración para reducir brechas en acceso, capacidades y gobernanza

Incorporar la perspectiva de género en la política educativa sobre IAG

Atender el bienestar estudiantil en la era de la IAG

Fortalecer y transversalizar las humanidades y las ciencias sociales en la formación universitaria

IA transforma la enseñanza y evaluación en instituciones educativas

Por su parte, el subsecretario de Educación Superior, Ricardo Villanueva Lomelí, destacó que esta tecnología ya no es una promesa futura, sino una realidad presente, por lo que es necesario definir reglas claras para su aprovechamiento.

De acuerdo con datos presentados por autoridades educativas, más del 60% de estudiantes y docentes en México utiliza herramientas de inteligencia artificial de forma habitual, mientras que nueve de cada diez ya están familiarizados con ellas, lo que evidencia su rápida adopción.

México avanza en regulación del uso de inteligencia artificial en universidades (cortesía)

En este proceso también participó el secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies), Luis Armando González Plascencia, quien aseguró que, en el caso de las IES, la inteligencia artificial se maneja como una herramienta para fortalecer los procesos de aprendizaje.

Mientras que el representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en México, Andrés Morales, señaló que la encuesta evidencia uno de los aspectos donde se tiene mayor brecha de género.

Finalmente, la SEP hizo un llamado a universidades y autoridades educativas a sumarse a esta transformación, con el objetivo de garantizar que la inteligencia artificial contribuya al desarrollo académico sin comprometer la calidad educativa ni la formación integral de las nuevas generaciones.