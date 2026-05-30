La Fiscalía del estado de Michoacán informó sobre la detención de Alexander “N” por su presunta responsabilidad en el feminicidio de Valeria Garduño, joven de 15 años de edad que fue localizada sin vida.

De acuerdo con la información, Valeria Garduño mantenía una relación sentimental con Alexander, de 18 años de edad, hoy señalado como el presunto responsable del feminicidio.

Capturan a expareja de Valeria Garduño por presunta responsabilidad del feminicidio

El pasado jueves 28 de mayo, Alexander fue detenido en la comunidad de Tacámbaro, Michoacán, por su presunta responsabilidad en el feminicidio de la joven Valeria Garduño.

Feminicidio de Valeria Garduño: detienen a su expareja por presunta responsabilidad (Captura de pantalla)

De acuerdo con la información, la detención de la expareja de Valeria Garduño se dio como resultado de trabajos de investigación que permitieron la solicitud y la ejecución de la orden de aprehensión.

La Fiscalía de Michoacán detalló que la expareja de Valeria Garduño permanece detenida mientras se presenta ante un juez, quien determinará su situación jurídica y el avance en el proceso.

Esto se sabe sobre el feminicidio de Valeria Garduño en Michoacán

Los reportes señalan que Valeria Garduño salió de su hogar el pasado lunes 25 de mayo rumbo a su escuela. Las cámaras mostraron que una moto, presuntamente conducida por Alexander, pasó por ella.

El rastreo de las imágenes concluyó que Valeria Garduño recorrió varios lugares de Morelia en compañía de Alexander, pero no regresó a su casa. Su cuerpo fue localizado sin vida el martes 26 de mayo.

Ante este caso de feminicidio, colectivos y la familia de Valeria Garduño han convocado a una marcha en Morelia para exigir justicia, la cual se llevará a cabo:

Sábado 30 de mayo a las 5:00 de la tarde

De Plaza José María Morelos a Palacio de Gobierno