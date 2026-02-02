Las peticiones de los trabajadores del Metro CDMX no están siendo escuchadas por la jefa de gobierno Clara Brugada, así que anuncian una manifestación para el 4 de febrero.

Fernando Espino, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (SNTSTC) habló desde las malas condiciones en vías, trenes y como trabajadores.

Trabajadores del Metro CDMX anuncian manifestación el 4 de febrero

El líder del SNTSTC compartió con Azucena Uresti que están planeando una manifestación el 4 de febrero porque sus peticiones no están siendo atendidas.

Fernando Espino compartió que aunque ya extendieron su preocupación a Clara Brugada, la jefa de gobierno de la CDMX no está atendiendo lo que ellos prevén que podría ser un accidente en el futuro.

Ante ello, trabajadores del Metro CDMX compartieron en un comunicado que han decidido realizar una manifestación el 4 de febrero de 2026 a las 3:30 pm partiendo de la estación Balderas hacia el Zócalo.

El objetivo del Sindicato es que se conozcan las condiciones en las que el Metro CDMX está operando, y así puedan ser escuchados por la jefa de gobierno.

“Dar a conocer a la opinión pública la situación que enfrentamos y exigir a la jefa de gobierno, Clara Brugada Molina, la atención urgente y necesaria (...)”. Comunicado del SNTSTC.

Sindicato anuncia manifestación por peticiones para el Metro CDMX. (sntstcmetro)

Sindicato acusa malas condiciones en el Metro CDMX y piden mejoras laborales

Los trabajadores del Metro CDMX se manifestarán el 4 de febrero porque sus peticiones para solucionar las condiciones laborales y en las que operan los trenes no han sido escuchadas.

Espino aseguró que tanto en trenes como en vías hay malas condiciones lo que podría derivar en un accidente, así como algunos trenes descompuestos y falta de refacciones para operar de manera correcta.

“Estamos en una situación muy crítica por la falta de compra de herramientas, refacciones e insumos necesarios para proporcionar los mantenimientos a los trenes”. Fernando Espino, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo.

Entre las líneas del Metro CDMX que tienen fallas de importancia, Espino señaló la línea A, línea 3, línea 2,

Por otra parte, el líder del sindicato de trabajadores del Metro CDMX, apuntó como organización piden basificación de plazas, operación “de un despacho de carga”, retabulación y compactación de plazas.