Se salva el Metro: sindicato suspende paro en CDMX

El director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Adrián Rubalcava confirmó la suspensión del paro en la CDMX por parte del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (SNTSTC).

Salvando al Metro de un paro que se tenía programado para el martes 3 de marzo; por lo que se garantiza el servicio de trenes en las 12 líneas del transporte colectivo en la CDMX.

Tras diálogo sindicato suspende paro en el Metro de la CDMX

A través de un mensaje en sus redes sociales, Adrián Rubalcava, director del Metro y tras un diálogo con el sindicato dio a conocer la suspensión del paro en el Metro por parte de los trabajadores del SNTSTC.

“Por instrucción de la Jefa de Gobierno participé en una reunión de trabajo con la dirigencia del SNTSTC... Se concretaron acuerdos sustanciales que permitirán fortalecer la sinergia laboral entre la administración y trabajadores, la cual se mantiene desde mi llegada a la dirección general.” Adrián Rubalcava, director del Metro

Por lo que Adrián Rubalcava garantizó el servicio de transporte en la CDMX en sus 12 líneas “administración y trabajadores tenemos la certeza de que día a día continuaremos mejorando la operación en toda la red”.

Además de que el director de Metro reconoció “la disposición del diálogo de la representación sindical para llevar a buen puerto las negociaciones”, finalizó.

Por instrucción de la #JefaDeGobierno, @ClaraBrugadaM, participé en una reunión de trabajo con la dirigencia del #SNTSTC, acompañado por los titulares de @LaSEMOVI, @HectorUlisesGN y @Finanzas_CDMX, @JPDeBotton.

Se concretaron acuerdos sustanciales que permitirán fortalecer la… — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) March 1, 2026

Sindicato reanudará el diálogo con autoridades del Metro

Ante la suspensión del paro en el Metro de la CDMX, el SNTSTC también confirma que el diálogo con las autoridades será reanudado.

Por lo que el próximo miércoles 04 de marzo el SNTSTC se reunirán con la Jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada en donde dialogarán sobre los temas de orden laboral.

Luego de que el sindicato llegará “a importantes acuerdos de índole técnico operativo” que dio paso a la suspensión del paro en el Metro de la CDMX.