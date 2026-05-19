Gustavo Pacheco López, neurocientífico mexicano especializado en la relación entre cerebro, conducta y procesos biológicos, es rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) para el periodo 2025-2029.

Profesor titular en la Unidad Lerma desde 2011, ha impulsado proyectos de cooperación académica, educación continua e internacionalización.

Su trayectoria incluye estancias de investigación en ETH-Zürich y la Universidad de Leiden, además de cargos como coordinador general de Fortalecimiento Académico y Vinculación, jefe de departamento y director divisional, consolidando su liderazgo en docencia e investigación.

¿Quién es Gustavo Pacheco López?

Gustavo Pacheco López es un neurocientífico mexicano enfocado en el estudio de la relación entre cerebro, conducta y procesos biológicos complejos.

Es profesor titular del Departamento de Ciencias de la Salud de la Unidad Lerma de la UAM desde 2011 y cuenta con una trayectoria consolidada como investigador y gestor universitario.

Antes de convertirse en rector general de la UAM, fue coordinador general para el Fortalecimiento Académico y Vinculación, donde impulsó proyectos relacionados con cooperación académica, educación continua, innovación e internacionalización.

También ha realizado estancias de investigación y formación posdoctoral en instituciones internacionales como ETH-Zürich, en Suiza, y la Universidad de Leiden, en Países Bajos.

¿Qué edad tiene Gustavo Pacheco López?

Gustavo Pacheco López nació en 1974, por lo que en 2026 tiene 52 años de edad.

¿Gustavo Pacheco López tiene pareja?

No hay información pública confirmada sobre la vida sentimental o estado civil de Gustavo Pacheco López.

¿Qué signo zodiacal es Gustavo Pacheco López?

Debido a que no se conoce públicamente la fecha de nacimiento de Gustavo Pacheco López, no es posible determinar su signo zodiacal.

¿Gustavo Pacheco López tiene hijos?

No existe información pública verificable sobre si Gustavo Pacheco López tiene hijos.

¿Qué estudió Gustavo Pacheco López?

Gustavo Pacheco López cuenta con formación especializada en biología experimental y ciencias biomédicas:

Licenciatura en Biología Experimental por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Unidad Iztapalapa

Doctorado en Ciencias Biomédicas por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en cotutela con la Universidad de Duisburg-Essen, Alemania

Formación posdoctoral en ETH-Zürich, Suiza

Formación posdoctoral en la Universidad de Leiden, Países Bajos

¿En qué ha trabajado Gustavo Pacheco López?

Gustavo Pacheco López ha desarrollado una trayectoria centrada en investigación científica, docencia y gestión universitaria dentro de la UAM.

Entre los principales cargos y actividades de su carrera destacan: