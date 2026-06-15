Pablo Vázquez, secretario de Seguridad de la Ciudad de México (CDMX), informó que las protestas previas a la inauguración del Mundial 2026 dejaron un total de nueve detenciones, ocho por lesiones a policías.

En entrevista con López-Dóriga, Pablo Vázquez detalló que la mayoría de las protestas en la inauguración del Mundial 2026 se realizaron de forma pacífica, pero aún así hubo nueve detenciones.

Pablo Vázquez reporta número de detenidos por protestas en inaguración del Mundial 2026

El pasado 11 de junio, miles de personas se dieron cita en el Estadio Banorte y en otros puntos de la CDMX para la inauguración del Mundial 2026, por lo que la seguridad cobró gran relevancia.

Pablo Vázquez da balance de detenidos tras protestas previo al Mundial 2026 (Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

El gobierno de CDMX desplegó un operativo de más de 11 mil policías para garantizar la seguridad de los asistentes al Mundial 2026 y contener a todos los grupos que se movilizaron en forma de protesta.

Pese a que la mayoría de protestas fueron pacíficas, Pablo Vázquez detalló que hubo nueve detenciones de personas que agredieron a policías y que vandalizaron negocios de la zona.

Además de reportar estas nueve detenciones, ocho por lesiones a policías y una por vandalismo, Pablo Vázquez informó que se abrieron cuatro carpetas de investigación por los robos denunciados.

Tras haber logrado que el Mundial 2026 arrancara sin contratiempos, Pablo Vázquez celebró la gran coordinación que hubo entre el gobierno federal y el de la CDMX en materia de seguridad.