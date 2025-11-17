Simón Levy reapareció en redes sociales para decir que presentó un expediente ante el Departamento de Estado de los Estados Unidos para pedir el retiro de visas a la presidenta Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno Clara Brugada y otros funcionarios antes las detenciones y cargos contra cinco ciudadanos que participaron en la marcha de la Generación Z.

El empresario y exfuncionario pidió a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sanciones directas contra las autoridades mexicanas por violar los derechos humanos en la marcha de la Generación Z.

Los funcionarios señalados son:

Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Bertha Alcalde, fiscal general de justicia de la Ciudad de México

Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México

Fiscales de la fiscalía territorial CUH-2

Mandos y agentes de la policía de investigación involucradas en los operativos

Bertha Alcalde confirma 18 detenidos señalados de tentativa de homicidio y otros dleitos

Bertha Alcalde, titular de la Fiscalía CDMX, señaló que se presentaron 29 personas ante el Ministerio Público, pero 18 serían responsables de tentativa de homicidio, resistencias de particulares, robo y lesiones de diversos grados.

También confirmó que se iniciaron carpetas de investigación tras la marcha de la Generación Z por delitos de:

Lesiones

Robo

Daño a propiedad

Fiscalía de CDMX imputaría tentativa de homicidio a detenidos en marcha de Generación Z; Simón Levy denuncia fabricación de delitos

Simón Levy aseguró que el Gobierno de México y la Fiscalía de la Ciudad de México están intentando imputar el delito de homicidio en grado de tentativa contra un grupo de jóvenes que dijo no cometieron ningún acto violento y que estaban protestando pacíficamente como lo permite la Constitución.

Señaló que es una fabricación de delitos, que hubo brutalidad policial en la marcha de la Generación Z y detención ilegal de jóvenes.

El exfuncionario en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que este fin de semana México fue testigo de algo inaceptable que es jóvenes golpeados brutalmente, desaparecidos durante horas y detenidos ilegalmente por ejercer su derecho a la protesta pacífica.

Además dijo que no hubo armas, ataques y que actualmente se les intenta fabricar cargos de homicidio en grado de tentativa sin víctimas, sin lesiones, sin evidencia balística y sin peritajes.

El político y empresario dijo que se trata de persecución política, criminalización de la juventud y abuso de poder.

Por ello pidió a Estados Unidos que además de cancelar sus visas, congele sus bienes.

¿Quiénes son los 5 detenidos tras la marcha de la Generación Z?

Simón Levy y otros internautas han compartido la carátula de la investigación de la Fiscalía de la Ciudad de México, que se muestra que les imputarán cargos de homicidio en grado de tentativa.

Los cinco ciudadanos son: