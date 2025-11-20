El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, respondió a Adán Augusto López ante acusaciones sobre estar detrás de la marcha de la Generación Z y afirmó que es muy grave lo que hacen.

“Lo que es muy grave es que busquen callar las voces de quienes muestran indignación social frente al dolor”. Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo

La respuesta se da después de una conferencia de prensa en la que el senador de Morena, Adán Augusto López, señaló a empresarios y a la oposición de organizar la violenta marcha.

Mauricio Tabe (Especial)

Mauricio Tabe responde a Adán Augusto López sobre marcha de la Generación Z

En entrevista con Manuel López San Martín, Mauricio Tabe descartó ser uno de los organizadores de la protesta, como acusó Adán Augusto López, quien busca manchar la marcha de la Generación Z.

Acorde con Mauricio Tabe, Adán Augusto López no tiene ninguna prueba para señalarlo, ya que la marcha de la Generación Z sólo es resultado de la indignación en especial tras asesinato de Carlos Manzo.

Por lo mismo, Adán Augusto López y el oficialismo busca revertir la crisis social que derivó del asesinato y no tendría ningún fin partidista, sólo se trata de la indignación por su incompetencia.

Mauricio Tabe también declaró que debería tener humildad para reconocer lo que pasó en la marcha de la Generación Z, no tomarlo personal y señalar que sólo se trata de dañar a su movimiento.