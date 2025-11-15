En las redes sociales se viralizó un abogado de Puebla que ofreció liberar gratis a todas las personas que sean detenidas durante la marcha de la Generación Z.

Este 15 de noviembre se llevó a cabo la marcha convocada por jóvenes de la Generación Z, la cual en el caso de Puebla arrancó desde el Reloj del Gallito ubicado en la zona del Paseo Bravo.

Este es el abogado de Puebla que se ofreció a liberar gratis a detenidos de la marcha Gen Z

La Generación Z convocó a una marcha para protestar por la violencia, la inseguridad y corrupción que se vive en el país.

En medio de la convocatoria, un abogado de Puebla se viralizó en las redes sociales luego de que se ofreció a liberar gratis a los probables detenidos de la marcha de la Generación Z.

A través de Facebook del usuario identificado como Luis Arruel compartió un video en donde habló sobre la marcha de la Generación Z.

El abogado de Puebla invitó a todas las personas que tenían la intención de marchar con cuidado, pues señaló que probablemente habrá represión y muchas personas podrían ser detenidas.

Es por ello por lo que ofreció sus servicios de manera gratuita para todas las personas que lleguen a ser detenidas.

Y es que se comprometió junto con el despacho identificado como Monarca a ayudar a todas las personas que sean detenidas durante la marcha de la Generación Z.

El abogado de Puebla destacó que su objetivo es que no se violen los derechos de las personas que acudieron a la marcha de la Generación Z .

Solicitó a las personas que sean detenidas solicitar que se puedan comunicar con ellos, para que ellos puedan actuar de inmediato.

Estas son las recomendaciones del abogado de Puebla ante marcha de la Generación Z

En su video, el abogado de Puebla realizó una serie de recomendaciones para todas las personas que iban a acudir a la marcha de la Generación z: