A través de las redes sociales, usuarios cuestionaron la participación de Vicente Fox en la marcha de la Generación Z.

El expresidente de México, Vicente Fox ya había confirmado su asistencia en la marcha de la Generación Z e invitó a las personas a salir a las calles para exigir justicia ante la inseguridad.

Participación de Vicente Fox en la marcha de la Generación Z genera polémica

El nombre de Vicente Fox se viralizó en las redes sociales, luego de que tal y como había anunciado fue parte de la marcha de la Generación Z.

Participación de Vicente Fox en la marcha de la Generación Z genera polémica (@IlRagazzoOff / X )

A través de las redes sociales se viralizó una imagen en la que se puede ver a Vicente Fox con gorra y lentes, luciendo una playera negra con la bandera de One Piece y pantalón de mezclilla.

La imagen de Vicente Fox en la marcha de la Generación Z de inmediato llamó la atención y es que usuarios consideraron que a sus 83 años ya no cumplía con el requisito de edad.

Si bien usuarios cuestionaron la participación de Vicente Fox en la marcha de la Generación Z, otros señalaron que su edad no era un impedimento para marchar.

Vicente Fox se pronunció sobre su participación en la marcha de la Generación Z

Tras la polémica generada, Vicente Fox compartió un video en sus redes sociales donde habló sobre la marcha de la Generación Z.

Vicente Fox señaló que no se marchaba contra nadie, sino que era una protesta por todos los que ya no estaban, por los que temían, por los que soñaban, por los que buscan.

Y por los que tienen que salir del país porque quieren mejores oportunidades, por lo que en su video, Vicente Fox aseguró que la marcha de la Generación Z era por cada uno de los mexicanos.

Asimismo, Vicente Fox destacó que la voz de los que protesta debe de ser un grito de paz y de unidad, porque México necesitaba de todos.