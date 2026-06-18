El secretario general de la Sección 34 de la CNTE, Filiberto Frausto, reconoció que no existe una fecha definida para retirar el plantón que mantiene el magisterio disidente en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

“No tenemos fecha, es incierto el día para levantar el plantón” Filiberto Frausto, secretario general de la Sección 34 de la CNTE

Los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) continúan su movilización nacional exigiendo la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, la reinstalación de mesas de diálogo con el gobierno federal y soluciones a demandas salariales y educativas pendientes.

El plantón en el Centro Histórico de la CDMX, que ha afectado la movilidad en una zona clave de la capital, se ha reforzado con la llegada de contingentes de varios estados, mismos que ocurren durante el Mundial 2026.

🔴“No tenemos fecha, es incierto el día para levantar el plantón", reconoce Filiberto Frausto, secretario de la sección 34 de la CNTE, sobre cuánto más durarán sus protestas en el Centro Histórico de la CDMX.



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CNTE sin fecha para levantar plantón en Centro Histórico de CDMX: “Es incierto”

A pesar de las afectaciones a vecinos, turistas y comercios del primer cuadro de la ciudad, Filiberto Frausto, secretario general de la Sección 34 de la CNTE, señaló que las acciones continuarán hasta obtener respuestas concretas de las autoridades.

La CNTE ha realizado tomas de casetas y marchas en diferentes puntos del país, incluyendo acciones coordinadas durante el arranque del Mundial 2026.

“Tenemos que regresar a nuestras entidades, a nuestros estados pero hasta el momento, no tenemos esa fecha. Es incierto el día.” Filiberto Frausto, secretario general de la Sección 34 de la CNTE

Ante esto, se han advertido sobre los impactos económicos y logísticos que genera este tipo de manifestaciones prolongadas en el corazón de la CDMX. Por su parte, el gobierno capitalino y federal han llamado al diálogo, aunque hasta el momento no se ha concretado un acuerdo que permita levantar el plantón.

Frausto de la CNTE enfatizó que el movimiento magisterial busca defender derechos laborales y que “no es cerrando los canales de comunicación como van a apagar los anhelos legítimos de los maestros”.

De momento, la incertidumbre sobre la duración del plantón de la CNTE en el Centro Histórico de la CDMX mantiene en alerta a autoridades y ciudadanos ante posibles extensiones de las protestas.