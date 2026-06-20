Representantes de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), ya alistan el retiro de su plantón y sus bloqueos en la Ciudad de México (CDMX).

Lo anterior debido a que miles de docentes integrantes del bloque, votaron favor de poner un receso a las jornadas de manifestaciones que se ha prolongado por 19 días.

Sin embargo, al advertir que las autoridades aún no han atendido sus demandas, los representantes de la CNTE explicaron que el retiro del plantón es para avanzar a una “etapa de reorganización”.

Plantón de CNTE (Cuartoscuro / Rogelio Morales Ponce)

Maestros de la CNTE votaron por retirar plantón en CDMX

Al cumplirse 19 días del plantón en CDMX, así como de los bloqueos y marchas, maestros integrantes de la Sección 22 de la CNTE decidieron poner un alto a sus actos de protesta.

Así lo determinaron durante una consulta que se realizó el 19 de junio, en la que las bases votaron a favor de ir a un receso en las acciones de presión en contra de las autoridades.

De acuerdo con lo informado por el magisterio disidente, fueron 12 mil 878 docentes los que votaron por retirar el plantón en CDMX, mientras que solo 3 mil 594 lo hicieron a favor de seguir.

Además, en la consulta también quedó establecido que el retiro momentáneo se lleve a cabo desde este mismo viernes 19 de junio, pues 6 mil 753 docentes votaron por dicha opción.

Ante ello y debido a las condiciones actuales del movimiento, se tomó la decisión de dar por cerrada esta etapa de la movilización en la CDMX y el retorno de docentes a sus entidades.

CNTE retiraplantón en CDMX; inicia reorganización de protestas

Al anunciar el cese momentáneo del plantón en CDMX que se prolongó por 19 días, la Sección 22 de la CNTE explicó que el retiro no implica un fin a las protestas y movilizaciones .

Sobre ello, representantes del magisterio disidente indicaron que el receso a las acciones de presión son para avanzar hacia una “etapa de reorganización” del movimiento.

Plantón de CNTE ( ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM / Rogelio Morales Ponce)

Con respecto a lo anterior, sentenciaron que no detendrán sus acciones de protesta debido a que las respuestas de las autoridades a sus demandas, son ““mínimas e insuficientes”.

Se debe resaltar que aún se celebrará en punto de las 20:00 horas la Asamblea Nacional Representativa de la CNTE en la que se consultará al resto de las bases, pero la Sección 22 es la más numerosa.