La Ciudad de México tendrá una jornada de movilizaciones este jueves 19 de junio de 2026, de acuerdo con la Agenda de Movilizaciones Sociales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX), pues entre las actividades previstas destacan una marcha de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y diversas concentraciones relacionadas con demandas sociales, vivienda, cultura, servicios públicos y derechos ciudadanos.

Las autoridades capitalinas recomendaron a automovilistas y usuarios del transporte público anticipar sus traslados debido a posibles afectaciones viales en puntos estratégicos de la capital.

Agenda de movilizaciones de la SSC-CDMX para este 19 de junio (SSC-CDMX)

CNTE marchará del Ángel de la Independencia a la Secretaría de Gobernación

La CNTE realizará una marcha a las 10:00 horas desde el Ángel de la Independencia con destino a la Secretaría de Gobernación (Segob), ubicada en Abraham González 48, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

La movilización de la CNTE se llevará a cabo en conmemoración de los 10 años de los hechos ocurridos en Asunción Nochixtlán, Oaxaca, el 19 de junio de 2016.

En la marcha de este 19 de junio por parte de la CNTE. los integrantes del magisterio exigirán justicia para las víctimas y sus familias, además de mantener vigentes sus demandas sindicales y sociales. Se prevé la participación de alrededor de mil personas, quedando de la siguiente manera:

CNTE tendrá una nueva marcha este 19 de junio (ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM / Rogelio Morales Ponce)

Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)

Alcaldía: Cuauhtémoc

Hora: 10:00 horas

Lugar: Ángel de la Independencia

Destino: Secretaría de Gobernación (Segob), Abraham González No. 48, colonia Juárez

Motivo: Conmemorar los 10 años de los hechos ocurridos el 19 de junio de 2016 en Asunción Nochixtlán, Oaxaca. Los manifestantes exigirán justicia para las víctimas y sus familias, además de mantener sus demandas sindicales y sociales.

Concentraciones por vivienda, cultura, agua y derechos ciudadanos en CDMX este 19 de junio

Además de la marcha de la CNTE, se tienen programadas cinco concentraciones para este 19 de junio; entre ellas destaca una jornada de recolección de firmas y difusión sobre derechos cannábicos por parte del Laboratorio 4:20 en la colonia Juárez:

Laboratorio 4:20

Alcaldía: Cuauhtémoc

Hora: 12:00 horas

Lugar: Avenida Chapultepec y Amberes, colonia Juárez

Motivo: Jornada de recolección de firmas, difusión de derechos cannábicos, reducción de riesgos y daños, así como actividades informativas sobre legislación en materia de cannabis.

Comunidad Artística y Poética de México

Alcaldía: Cuauhtémoc

Hora: 17:00 horas

Lugar: Fundación Casa del Poeta I.A.P., Álvaro Obregón No. 73, colonia Roma Norte

Motivo: Lectura de poemas y protesta por presuntas decisiones de la Secretaría de Cultura de la CDMX relacionadas con el futuro de la Casa del Poeta Ramón López Velarde.

Colectivo Solidario Militante “Va por Cuba”

Alcaldía: Benito Juárez

Hora: 18:00 horas

Lugar: Avenida Emiliano Zapata No. 47, colonia Portales Norte

Motivo: Asamblea informativa para definir acciones rumbo a la marcha nacional contra el fascismo y en defensa de Cuba programada para el 26 de julio de 2026.

Frente por la Vivienda Joven

Alcaldía: Cuauhtémoc

Hora: Durante el día

Lugar: República de Cuba No. 11, Centro Histórico

Motivo: Recolección de firmas para impulsar una propuesta de reforma legislativa en materia de vivienda para la Ciudad de México.

Liberum A.C.

Alcaldía: Cuauhtémoc

Hora: Durante el día

Lugar: Glorieta de Insurgentes, colonia Roma

Motivo: Volanteo informativo para generar conciencia sobre la situación de los animales destinados al consumo humano y la protección del medio ambiente.