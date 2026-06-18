El miércoles 17 de junio, durante las protestas, los maestros de la CNTE utilizaron una ambulancia para evadir un operativo desplegado en la Ciudad de México (CDMX).

En videos que circulan en redes sociales se observa a un grupo de maestros colgados de las puertas de una ambulancia, la cual fue habilitada por ellos mismos para casos de emergencia.

De acuerdo con reportes, la CNTE usó la ambulancia para trasladarse a la reunión en la Secretaría de Gobernación tras no poder avanzar hacia el Estadio Azteca por un bloqueo policial en Calzada de Tlalpan.

CNTE usó una ambulancia para evadir operativo durante protestas en CDMX (Especial)

CNTE habilitó ambulancia en caso de emergencia para protestas en CDMX

Sobre el origen de la ambulancia que la CNTE usó para movilizarse a la Secretaría de Gobernación, se informó que la unidad fue habilitada por los propios maestros, para caso de emergencias durante las protestas.

En la ambulancia habría viajado la secretaria general de la CNTE en Oaxaca, Yenny Aracely Pérez, ante la “urgencia” de estar presente durante las mesas de negociación.

En estas nuevas negociaciones, la CNTE exigió castigo a los responsables de las agresiones durante el Mundial 2026, denunciando que no habrá acuerdos hasta que sancionen a quienes los golpearon, robaron y amenazaron.

A estas exigencias se sumaron:

Renuncia de funcionarios federales y capitalinos: Piden la salida de los responsables del operativo que frenó su marcha en el Mundial 2026

Abrogación de la Ley del ISSSTE 2007

Alto a la persecución política y al hostigamiento

Reconocimiento de su autonomía y deslinde político: Rechazan que reciban financiamiento externo o que estén alineados con la derecha o con el gobierno