La Ciudad de México tendrá una jornada con diversas concentraciones y marchas este jueves 18 de junio de 2026, pues de acuerdo con la Agenda de Movilizaciones Sociales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX), organizaciones sindicales, colectivos de búsqueda, activistas y comunidades indígenas realizarán actividades principalmente en las alcaldías:

Cuauhtémoc Coyoacán Miguel Hidalgo Benito Juárez

Entre las movilizaciones con mayor aforo previsto destaca la de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que mantendrá actividades durante el día para exigir la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y mejoras laborales para el magisterio.

Agenda de marchas en CDMX para este 18 de junio (Secretaría de Seguridad Ciudadana )

Agenda de marchas y concentraciones en CDMX hoy 18 de junio: CNTE, familias buscadoras y comunidad otomí encabezarán movilizaciones

La Agenda de Movilizaciones Sociales de la SSC-CDMX revela las marchas y movilizaciones que habrá este 18 de junio en la capital del país, siendo las siguientes:

Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)

Alcaldía: Cuauhtémoc

Hora: Durante el día

Lugar: Por definir

Motivo: Exigir la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007, el regreso al sistema de pensiones sin Afores y mejoras salariales y laborales para el magisterio.

Unión de la Juventud Revolucionaria de México

Alcaldía: Cuauhtémoc

Hora: 09:00 horas

Lugar: Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México

Motivo: Solicitar la liberación de un activista detenido en la Zona Rosa y denunciar presuntos actos de persecución y criminalización contra activistas.

Colectivo en Defensa de la Casa del Poeta Ramón López Velarde

Alcaldía: Cuauhtémoc

Hora: 10:00 horas

Lugar: Fundación Casa del Poeta I.A.P.

Motivo: Dar seguimiento a su exigencia de preservar la vocación cultural y literaria del recinto.

Laboratorio 4:20

Alcaldía: Cuauhtémoc

Hora: 12:00 horas

Lugar: Avenida Chapultepec y Amberes

Motivo: Recolección de firmas y difusión de información sobre derechos de personas usuarias de cannabis.

Ecos de Esperanza

Alcaldía: Coyoacán

Hora: 12:30 horas

Lugar: UAM Xochimilco

Motivo: Jornada de acompañamiento y reflexión para familiares de personas desaparecidas.

Movilizaciones programadas durante la tarde de este 18 de junio, según la Agenda de Movilizaciones Sociales de la SSC-CDMX

Durante la tarde de este 18 de junio, la Agenda de Movilizaciones Sociales de la SSC-CDMX también revela que habrá movilizaciones y marchas en la capital, siendo estas las siguientes:

Libres y Combativas MX

Alcaldía: Cuauhtémoc

Hora: 13:00 horas

Lugar: Oficinas de la SEP

Motivo: Exigir respeto a los derechos de las personas LGBT+ y de las mujeres trans.

Fundación Freedom Souls Kids & Paws

Alcaldía: Miguel Hidalgo

Hora: 14:00 horas

Lugar: Escuela Superior de Medicina del IPN

Motivo: Solicitar la entrega de 34 conejos utilizados en un proyecto de investigación y promover el bienestar animal.

Colectivo “Lleca Escuchando la Calle”

Alcaldía: Cuauhtémoc

Hora: 14:00 horas

Lugar: Secretaría de Gobernación

Motivo: Solicitar una mesa de diálogo sobre derechos de personas trans y políticas públicas de inclusión.

Colectivos de Familias Buscadoras

Alcaldía: Cuauhtémoc

Hora: 17:00 horas

Lugar: Glorieta del Ahuehuete

Motivo: Realizar el evento “Cascaritas por la Memoria de Nuestros Desaparecidos” para visibilizar la crisis de desapariciones en México.

Comité de Apoyo al Refugio Franciscano

Alcaldía: Cuauhtémoc

Hora: 17:00 horas

Lugar: Ángel de la Independencia

Motivo: Exigir la devolución inmediata de animales desalojados del Refugio Franciscano y realizar actividades informativas.

Comunidad Indígena Otomí Residente en la Ciudad de México

Alcaldía: Benito Juárez

Hora: 17:30 horas

Lugar: Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas

Motivo: Realizar una asamblea para exigir el cese de la guerra contra pueblos originarios y denunciar despojos territoriales.