Filiberto Frausto es un maestro rural zacatecano y dirigente magisterial que actualmente se desempeña como secretario general de la Sección 34 del SNTE en Zacatecas.

Su nombre cobró mayor relevancia luego de encabezar la renovación de la dirigencia sindical de la Sección 34, proceso que distintos medios locales calificaron como un momento histórico para el magisterio democrático en Zacatecas.

¿Quién es Filiberto Frausto?

Filiberto Frausto es un profesor rural y líder sindical vinculado al movimiento democrático magisterial en Zacatecas.

A lo largo de su trayectoria ha participado en causas relacionadas con la defensa de los derechos laborales del magisterio rural y en movilizaciones encabezadas por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Actualmente es reconocido como secretario general de la Sección 34 del SNTE-CNTE en Zacatecas.

Filiberto Frausto, Maestro rural y dirigente de la Sección 34 del SNTE en Zacatecas. (Redes Sociales)

¿Qué edad tiene Filiberto Frausto?

Filiberto Frausto nació el 22 de agosto de 1977 en Tabasco, Zacatecas; actualmente tiene 48 años de edad.

¿Filiberto Frausto tiene pareja?

Hasta el momento no existe información pública verificable sobre la vida sentimental o el estado civil de Filiberto Frausto.

¿Qué signo zodiacal es Filiberto Frausto?

Filiberto Frausto nació el 22 de agosto, por lo que su signo zodiacal es Leo.

Las personas nacidas bajo el signo Leo suelen ser asociadas con características como liderazgo, seguridad, determinación y una personalidad fuerte.

¿Filiberto Frausto tiene hijos?

No hay información pública confirmada sobre si Filiberto Frausto tiene hijos.

¿Qué estudió Filiberto Frausto?

Filiberto Frausto estudió la Licenciatura en Educación Primaria en la Normal Rural de San Marcos, donde concluyó su formación en 1999.

Posteriormente cursó una maestría en la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), unidad 321 de Guadalupe, Zacatecas.

¿En qué ha trabajado Filiberto Frausto?

Filiberto Frausto ha desarrollado gran parte de su trayectoria profesional como maestro rural y dirigente sindical del magisterio democrático en Zacatecas.

Entre los principales cargos y actividades en las que ha participado destacan: