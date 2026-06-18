La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realiza este jueves 18 de junio de 2026 una nueva jornada de protestas en la Ciudad de México (CDMX), con movilizaciones sobre Paseo de la Reforma y avenida Revolución.

El magisterio disidente se dirige a las sedes de diversas Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) ubicadas principalmente en Paseo de la Reforma, donde mantiene presencia en al menos siete puntos de esta importante vialidad.

Pese a las movilizaciones, la circulación vehicular continúa con relativa normalidad.

Durante su recorrido, los docentes corearon consignas como: “Pueblo, disculpa; no queremos molestar, pero este Gobierno nos obliga a protestar”, mientras avanzaban por las calles de la capital.

🔴🗣️“Pueblo, disculpa, no queremos molestar”: Maestros de la CNTE avanzan sobre Paseo de la Reforma rumbo a oficinas de Afores.



📹: Lízbeth Hernández pic.twitter.com/sJ4w8eLESf — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) June 18, 2026

¿Por qué la CNTE protesta frente a las Afores en Paseo de la Reforma?

Entre las principales exigencias de la CNTE se encuentra la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, así como el regreso a un sistema de pensiones sin Afores.

De acuerdo con reportes de N+, integrantes del magisterio consideran que los recursos administrados por las Afores son invertidos en distintos instrumentos financieros, por lo que buscan cambios en el modelo actual de pensiones como parte de sus demandas.

¿Qué Afores mantienen presencia de la CNTE este 18 de junio?

Los maestros permanecen en distintos puntos de la Ciudad de México, principalmente en sedes de Afores ubicadas en Paseo de la Reforma y avenida Revolución:

MetLife, Paseo de la Reforma 265

XXI Banorte, Paseo de la Reforma 489

Profuturo, Paseo de la Reforma 144

Inbursa, Paseo de la Reforma 555

Sura, Paseo de la Reforma 222

Citibanamex, Paseo de la Reforma 381

Afore Azteca, avenida Revolución 1275

CNTE inicia asambleas para definir si levanta el plantón en la CDMX

Según información de N+, a partir del mediodía de este jueves 18 de junio de 2026 la CNTE llevará a cabo nuevas asambleas nacionales para definir si mantiene o concluye su presencia en la Ciudad de México.

Entre los factores que serán analizados se encuentran el desgaste físico y económico que enfrentan los docentes tras varias semanas de movilizaciones y permanencia en la capital del país.

Aunque aún no existe una decisión oficial, se prevé que las asambleas determinen en las próximas horas si el movimiento continuará con sus protestas o iniciará el retiro de sus contingentes de la CDMX.