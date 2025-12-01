El gobierno de CDMX compartió un mensaje en redes sociales por medio del cual lamentó la muerte de Margarita Molina Ríos, madre de la jefa de gobierno capitalino, Clara Brugada.

“El Gobierno de la Ciudad de México expresa su más sentido pésame a la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, por el fallecimiento de su madre, Margarita Molina Ríos” Gobierno de la CDMX

Muere Margarita Molina Ríos, madre de Clara Brugada; gobierno de la CDMX lamenta pérdida

La tarde del lunes 1 de diciembre, el gobierno de la CDMX compartió un mensaje en redes sociales, en el que manifestó su pesar por la muerte de Margarita Molina Ríos, madre de Clara Brugada.

En la publicación que se difundió en X, la administración capitalina expresó su pésame a Clara Brugada y familia, además de que resaltó que los acompaña con respeto y solidaridad en el doloroso momento.

Gobierno CDMX lamenta la muerte de la mamá de Clara Brugada (@GobCDMX/X)

De la misma forma, la administración local resaltó que espera que la jefa de gobierno y familiares, encuentren “consuelo, fortaleza y paz” ante la pérdida de Margarita Molina Ríos.

Cabe destacar que horas atrás del mismo lunes, la mandataria capitalina suspendió un evento en el que iba a inaugurar un módulo de género que estaba programado para llevarse a cabo en Tlatelolco.

Nota en desarrollo. En breve más información...