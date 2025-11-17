Diversas grabaciones han permitido determinar que sí es real el video del hombre con la bandera de México que fue agredido por policías de la Ciudad de México (CDMX) durante la marcha de Generación Z del sábado 15 de noviembre de 2025.

Policías y manifestantes de dan la mano (Redes sociales)

El gabinete de Seguridad de la CDMX confirmó que sí ocurrió el 17 de noviembre al señalar que el hombre agredido en la marcha de Generación Z no aceptó recibir atención médica.

Según Pablo Vázquez, secretario de Seguridad de la CDMX: el hombre con bandera de México se cayó, personal médico se acercó a él, le ofrecieron atención, pero se levantó, lo rechazó y se fue por su propio pie.

Sí es real el video del hombre con bandera de México agredido en la marcha de Generación Z

A través de redes sociales se han difundido grabaciones de la marcha de Generación Z, las cuales han permitido demostrar que sí es real la agresión que un grupo de policías de la CDMX cometió en contra de un hombre que pacíficamente ondeaba la bandera de México en la plancha del Zócalo.

Puntualmente un video muestra al hombre con su bandera y posteriormente ser tirado al suelo por los policías, quienes comenzaron a golpearlo.

Incluso se escuchan a testigos de la marcha de Generación Z, los cuales al observar lo sucedido comenzaron a gritar en repetidas ocasiones “déjenlo, déjenlo”, en busca de que no fuera agredido.

La persona que graba el video lamenta la agresión contra el hombre con la bandera, narrando lo que acababa de observar: “agarraron a un señor”.