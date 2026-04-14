Vecinos de la colonia Torres de Potrero, en alcaldía Álvaro Obregón, en CDMX, reportaron la mañana del 14 de abril una impresionante fuga de agua.

De acuerdo con testimonios, alrededor de las 3 de la mañana, residentes de la zona escucharon el desfogue de agua, cuya fuerza fue en aumento con el paso de las horas.

Razón por la que se hizo un llamado a autoridades locales, quienes se presenciaron después de las 7 de la mañana.

En redes sociales circulan videos del momento en que el agua, como si se tratara de una cascada, cae sobre vehículos e incluso arrastraba algunos de ellos.

La fuga no solo dañó autos, también viviendas, reportó N+

Mega fuga de agua afecta al menos 12 viviendas y 2 vehículos en Torres de Potrero, en la alcaldía Álvaro Obregón



Vecinos reportan daños tras la fuerte filtración en la zona



📹 Torres de Potrero sin censura pic.twitter.com/ytjdEZnFGs — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) April 14, 2026

Logran contener la fuga de agua en Torres de Potrero de Álvaro Obregón

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), atendieron el reporte de una fuga de agua en Prolongación Mercadela y Jacarandas, colonia Torres de Potrero, en Alcaldía Álvaro Obregón.

Reporte de fuga de agua en Alvaro Obregón (@SEGIAGUA / X)

Primeros reportes indican que el incidente se originó tras la ruptura de un tubo de desfogue de aproximadamente 20 pulgadas de diámetro.

Esto fue confirmado por el director de Protección Civil, quien señala que el evento lo ocasionó una falla en la válvula del sistema hidráulico.

Personal del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, acordonaron la zona para facilitar los trabajos y evitar más afectaciones.

Aunque se controló la fuga con el cierre de válvulas, personal de emergencia realiza trabajos de reparación y evalúa la zona a fin de descartar daños estructurales, de ser el caso, los residentes no podrán regresar a sur hogares.

Controlan fuga de agua en Alvaro Obregón (@AlcaldiaAO /X)

La fuga de agua dejó 12 viviendas afectadas por filtración y dos vehículos.

Ante este evento, se activará el Plan DN-III- E (Defensa Nacional, Tercer Plan), el cual es operado por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y está diseñado para auxiliar a la población civil en México ante desastres naturales o humanos.