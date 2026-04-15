El alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín, afirmó que la fuga de agua en esa zona de la Ciudad de México (CDMX) no provocó daños estructurales en los inmuebles afectados.

“No tenemos afortunadamente ningún inmueble con daño estructural grave. Tenemos solo algunos domicilios en donde entró el agua con mucha fuerza” Javier López Casarín, alcalde de Álvaro Obregón

En entrevista para Radio Fórmula, López Casarín reiteró que la zona ha contabilizado inmuebles con daños superficiales a raíz de la fuga de agua en la colonia Torres de Potrero, alcaldía Álvaro Obregón.

López Casarín reitera respaldo a vecinos afectados por fuga de agua en Álvaro Obregón

Al igual que el alcalde Javier López Casarín, la titular de Protección Civil, Myriam Urzúa, señaló que ninguno de los inmuebles afectados resultó con daños estructurales tras la mega fuga de agua.

Por su parte, el alcalde señaló que, por el momento, ninguna de las familias ha solicitado albergarse en el refugio temporal que se habilitó para esta situación específica.

En su lugar, los afectados solicitaron a la alcaldía frazadas, catres y alimentos, los cuales ya fueron entregados e integrados al censo para contabilizar todos los daños causados.

Reportan impresionante fuga de agua en Alvaro Obregón (Especial)

Javier López Casarín mencionó que la finalidad de estos censos es gestionar la póliza que cubrirá los daños en los inmuebles y las pérdidas materiales de los vecinos de Álvaro Obregón.

¿Por qué hubo fuga de agua en Álvaro Obregón?

Sobre el incidente, Javier López Casarín señaló que la fuga ocurrió por un exceso de agua en la red y la ausencia de una válvula que debía regular la presión en la zona de Torres de Potrero.

Ese desbalance hizo que el tubo reventara y el agua saliera con tanta fuerza que entró en las viviendas, abrió parte de una pared y arrastró objetos a su paso en la alcaldía Álvaro Obregón.