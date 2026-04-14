Myriam Urzúa, titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, reveló que la mega fuga de agua registrada el 14 de abril de 2026 en la colonia Torres de Potrero, alcaldía Álvaro Obregón, se originó por “un exceso de agua y la falta de un cierre de válvula”.

“Los residentes perdieron ropa, camas y otros artefactos” Myriam Urzúa, titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil

La funcionaria de la CDMX aseguró que el incidente ya está controlado y que únicamente cinco viviendas presentan afectaciones por filtración de agua de hasta 30 centímetros.

El Gobierno de la CDMX y la SEDENA brindarán apoyo a los vecinos afectados.

Cinco viviendas afectadas por fuga de agua

Pese a que un reporte preliminar señaló que la fuga dañó al menos 12 viviendas y dos vehículos, Myriam Urzúa asegura que únicamente 5 viviendas tienen afectaciones.

No se trata de daños estructurares, dijo, sino de filtración de agua, la cual alcanzó una altura de aproximadamente 30 centímetros.

De los autos que fueron arrastrados y golpeados por la fuerza del agua, la también arquitecta, no mencionó nada al respecto según muestra el video compartido por la periodista Azucena Uresti.

⚠️Tras la fuga de agua en la colonia Torres de Potrero, se reportan cinco casas dañadas.



Myriam Urzua, titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, señaló que este siniestro se originó por exceso de agua y la falta de cierre de válvulas de un… pic.twitter.com/T2lBEMtNEX — Azucena Uresti (@azucenau) April 14, 2026

No obstante, en redes sociales circulan videos, desde distintos ángulos, que muestran cómo la fuga de agua se filtraba a viviendas así como golpeaba y arrastraba todo lo que estuviera a su paso.

Afectados por fuga de agua recibirán apoyo

Debido a la magnitud del evento, el Gobierno de la Ciudad de México, en coordinación con Protección Civil y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), brindarán apoyo a los residentes afectados por la mega fuga de agua.

“Vamos a darles el mayor apoyo posible“ Myriam Urzúa, titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil

La declaración llega después informarse que se activaría del Plan DN-III- E (Defensa Nacional, Tercer Plan), operado por SEDENA, diseñado para auxiliar a la población civil en México ante desastres naturales o humanos.