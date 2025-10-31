En el marco del aniversario número 80 de la Organización de las Naciones Unidas, la alcaldía Álvaro Obregón fue sede del conversatorio ‘Celebrando Soluciones Locales con Impacto Global’, el alcalde Javier López Casarín dio a conocer que el organismo podría mudarse a esta demarcación.

López Casarín acudió a la casa Jaime Sabines para inaugurar los conversatorios junto con representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la ONU y la Asociación de Autoridades Locales de México, organismo del que es vicepresidente de Asuntos Internacionales.

En el evento, el alcalde señaló que en este primer año de gestión ha promovido iniciativas y políticas públicas que, tal como reza el título del encuentro, proveen soluciones a problemas locales que impactan a todo el mundo.

López Casarín puso como ejemplo el retiro de más de miles de toneladas de basura de las barrancas de la demarcación, que representan 85 por ciento del territorio. Con barrancas limpias, explicó, los ríos pueden seguir su curso sin desbordarse hacia zonas habitadas, además de que se contiene el calentamiento global.

Nuestra visión en Álvaro Obregón es contundente: construir comunidad y consolidarnos como una alcaldía modelo, un referente en la gestión local donde la prosperidad compartida sea la norma. Javier López Casarín, alcalde de Álvaro Obregón

Naciones Unidas México busca nueva casa; alcaldía Álvaro Obregón levanta la mano

En su discurso, Javier López Casarín también reveló que las Naciones Unidas México están buscando una nueva sede pues sus instalaciones actuales ubicadas en Lomas de Chapultepec se han visto rebasadas con los años.

El alcalde indicó que desde que conocieron esta noticia levantaron la mano y pusieron sobre la mesa una mudanza a Álvaro Obregón, en específico a la zona de Santa Fe, donde podrían ocupar un edificio suficientemente grande para la Oficina de la ONU en México y para las sedes de las 25 agencias del organismo que operan en el país.

El alcalde Javier López Casarín propuso que la ONU México traslade su sede a la alcaldía Álvaro Obregón. (Cortesía )

La zona de Santa Fe, explicó, es idónea por su conectividad e infraestructura que la hace idónea para recibir eventos internacionales, con hoteles y centros de convenciones cercanos, así como sus conexiones a los aeropuertos de Toluca, AIFA y AICM.