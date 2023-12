Javier López Casarín es el precandidato de Morena para Álvaro Obregón en la Ciudad de México (CDMX), por consenso para las próximas elecciones 2024, aquí te contamos quién es.

El domingo 17 de diciembre se anunció de parte de las dirigencias del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) de la CDMX y nacional, que Javier López Casarín sería el precandidato elegido por consenso.

El consenso se logró entre los 11 aspirantes registrados que buscaban ser los precandidatos o precandidatas a la alcaldía Álvaro Obregón.

¿Quién es Javier López Casarín, precandidato de Morena por consenso para Álvaro Obregón en la CDMX?

Javier López Casarín es un empresario, descrito por Morena como estratega, innovador y agente de cambio en el país y en la CDMX.

Actualmente es diputado federal por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología.

Además es licenciado en Derecho por el Colegio de Estudios Superiores Rubinstein.

También es director y fundador del Grupo Reinventando a México, y columnista del periódico El Economista.

López Casarín también es presidente honorario del Consejo Técnico, Académico y Científico del Consejo Consultivo de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Obtuvo un reconocimiento como Doctor Honoris Causa por la Academia de Derecho Internacional y es integrante de los 300 Young Leaders of the world del Center for Liveable Cities.

¿Javier López Casarín buscará usar la inteligencia artificial en su intención de Álvaro Obregón en la CDMX?

En sus propuestas para gobernar la alcaldía Álvaro Obregón de la CDMX, Javier López Casarín se ha mostrado cercano a las nuevas tecnologías como es la Inteligencia Artificial (IA).

En entrevista en ADN 40, López Casarín, destacó el papel de la IA para que sea adoptada por los gobiernos digitales, para cuestiones ciudadanas como movilidad, seguridad, monitoreo entre otro sin fin de aplicaciones.

Asimismo afirmó que este tipo de tecnologías en la ciudad, “va poniendo un antesala de una ciudad inteligente”, lo que quiere decir que usarán soluciones para los habitantes basadas en inteligencia artificial.

No descartó que la conversión de trámites de gobierno al mundo digital, se utilice en la alcaldía Álvaro Obregón.