Cuatro personas mueren por fuga de gas en la alcaldía Álvaro Obregón; lo hechos ocurrieron el miércoles 31 de diciembre.

La fuga de gas se registró en una casa ubicada en la calle de Galeana, en la colonia Santa Fe.

La Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil acudieron a la casa, luego del reporte de siete personas intoxicadas por inhalación de gas.

Lamentablemente, cuatro personas murieron: dos mujeres de 29 y 25 años de edad, un hombre de 50 años y un menor de 8 años.

Tres mujeres fueron trasladadas al hospital Enrique Cabrera para recibir atención médica tras resultar intoxicados.

#TarejetaInformativa | Policías de la #SSC tomaron conocimiento y coordinaron los servicios de emergencia, con motivo de siete personas intoxicadas por fuga de gas al interior de un domicilio localizado en la esquina de las calles Galeana y Diego de Ordaz, de la colonia #SantaFe,… pic.twitter.com/nHZ3hGyTU2 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) December 31, 2025

Elementos de Protección Civil encontraron tres tanques de gas en el cuarto donde habitaban las víctimas mortales.

Uno de los tanques de gas con capacidad de 10 kilos presentaba una fuga y esto provocó la muerte de cuatro personas.

La zona fue acordonada por la Fiscalía de la CDMX y el Erum para atender la situación; serán las autoridades quienes determinen cómo ocurrieron los hechos y deslinden responsabilidades.

Así puedes evitar accidentes con tanques e instalaciones de gas doméstico

La Fiscalía General de Justicia de la CDMX abrió una carpeta de investigación para determinar si la fuga de gas fue accidental o hubo otras situaciones involucradas.

Mientras tanto, se recomienda dar constante mantenimiento a tanques o instalaciones de gas para evitar fugas.

Se recomienda tener los tanques de gas en el exterior, para evitar acumulaciones o intoxicaciones:

Detectar oxido o corrosión en los tanques de gas