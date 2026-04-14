Familiares de Ana Febe Rojas Vega denunciaron inconsistencias en la investigación sobre su muerte ocurrida en su hogar en la alcaldía Cuajimalpa, en CDMX, por la cual piden se reclasifique como feminicidio.

Los familiares denuncian que el esposo de Ana Febe Rojas, Christian Felipe, se las ingeniaba para ocultar la violencia en su contra, de acuerdo con el reportaje de la periodista Itzel Cruz de Nmás.

De la misma manera señalan que las autoridades incurrieron en omisiones e inconsistencias, ya que no tomaron en cuenta signos de violencia cuando la encontraron sin vida en el baño de su casa el pasado 24 de marzo, como los grandes moretones que vio su hermana Axa Rojas en el costado derecho de su cuerpo.

Sospechan que esposo y presunto feminicida hizo un montaje de la muerte de Ana Febe Rojas

La muerte de Ana Febe Rojas, pedagoga egresada de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), fue determinada como originada por intoxicación por monóxido de carbono.

No obstante, los familiares sospechan que fue un feminicidio del cual sería el autor Christian Felipe.

También sospechan manipulación de los hechos ya que en otras ocasiones había incurrido en ello.

Algunas de esas acciones eran golpes en lugares no visibles del cuerpo o pegarle a través de almohadas para no dejar rastro del golpe.

Acusan a congregación cristina de tolerar violencia que terminó en presunto feminicidio de Ana Febe Rojas

Los familiares también acusaron a la congregación cristiana El Remanente de tolerar la violencia y promover que siguieran juntos a pesar de ella.

Previo a su muerte, Ana Febe Rojas había regresado a vivir con su familia por la violencia que padecía pero terminaron convenciéndola de nuevamente reunirse con su esposo.