La Fiscalía General del Estado (FGE) en Chiapas ofreció una recompensa de 500 mil pesos para detener a Pablo Ruiz, acusado por el delito de intento de feminicidio contra su esposa.

El hoy prófugo está acusado de agredir con un arma blanca a Ana Luisa frente a sus tres hijos en el municipio de Cintalapa, lo que le causó la amputación parcial de ambas manos y heridas de gravedad.

Pablo Ruiz contaba con orden de restricción; FGE ofrece 500 mil pesos por él

En un mensaje dirigido a la ciudadanía, el fiscal general de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que la recompensa de 500 mil pesos se brindará a quien aporte información que derive en la detención de Pablo Ruiz.

En caso de conocer su paradero, se pide comunicarse a los siguientes números bajo acuerdo de confidencialidad:

961617 23 00

961154 31 76

961 152 22 74

Ofrecen 500 mil pesos por Pablo Ruiz por intento de feminicidio en Chiapas (FGR)

Este caso generó gran indignación luego de que familiares de la víctima revelaran que el acusado tenía antecedentes de violencia y que, a pesar de existir una orden de restricción en su contra, esta no impidió el ataque.

¿Qué le pasó a Ana Luisa en Chiapas?

De acuerdo con reportes, el pasado lunes 13 de abril, Ana Luisa, de 27 años de edad, fue atacada con un machete por Pablo Ruiz en la colonia Los Manguitos en el municipio de Cintalapa.

Después de la agresión la joven recibió ayuda de paramédicos tras ser encontrada con heridas graves, entre ellas:

Amputaciones parciales en ambos brazos

Lesiones en la cabeza

Debido a su estado crítico, fue trasladada a un hospital en Cintalapa y después a la capital del estado, donde continúa recibiendo atención médica especializada y permanece en condición grave.